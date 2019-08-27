الرمثا.. مطلق النار على قوات الدرك بقبضة الأمن

أحمد التميمي

الرمثا- ألقت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية في محافظة إربد، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مطلق النار من سلاح أوتوماتيكي تجاه قوات الدرك خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرمثا خلال الأيام الماضية، وفق مصدر أمني مطلع.

وأكد المصدر أن المطلوب حاول الهروب وابدى مقاومة لرجال الأمن العام باستخدام السلاح الذي بحوزته أثناء عملية المداهمة، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من القبض عليه دون وقوع أي إصابات.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط أسلحة ومخدرات بعد تفتيش منزله، مؤكدا أنه تم اقتياده للمركز الأمني وسيتم تحويله إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات معه.

يشار إلى أن المطلوب الذي ظهر في فيديو يطلق أعيرة نارية بكثافة أثناء تعامل رجال الأمن مع احتجاجات وأحداث في مدينة الرمثا، هو من أصحاب السوابق الجريمة ومطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية عدة قضايا وتجاوزات.