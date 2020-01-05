الرمثا.. مهلة لتصويب أوضاع مصنع يفرغ مياه عادمة بأراض زراعية

احمد التميمي

اربد – أمهل وزير البيئة صالح الخرابشة القائمين على أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية يومين لإزالة جميع البرابيش المدفونة تحت الأرض وأخرى ظاهرة والتي كانت تستخدم لأغراض إسالة المياه العادمة من السكنات التابعة للمصنع.

وأكد الخرابشة خلال اجتماع ضم جميع الجهات المعنية وبحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير شركة مياه اليرموك منتصر المومني ومدير الشرطة البيئية ومدير عام المصنع، انه تم الاتفاق مع شركة مياه اليرموك باستقبال المياه المنزلية في 3 محطات تنقية تابعة للشركة على ان يتم اعطاء اشعارات للصهاريج التي تقوم بنقل تلك المياه من قبل شركة مياه اليرموك والمصنع.

وأضاف الخرابشة ان الادارة الملكية لحماية البيئة ستقوم بتشديد الرقابة على تلك الصهاريج وسيتم ربطها بواسطة الجي بي اس لمراقبتها الكترونيا وانه سيتم اتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين والذين يقومون بتفريغ المياه العادمة في الاراضي الزراعية.

وبين أن هناك محطة تنقية تابعة للمصنع سيتم تشغليها في القريب العاجل وهناك خط ناقل سيتم ايصاله لجامعة العلوم والتكنولوجيا للاستفادة من المياه المعالجة لغايات الزراعة.

وكانت “الغد” نشرت تحقيقا صحفيا السبت بعنوان ” اربد: 3 آلاف متر مياه عادمة تطرح يوميا من سكنات عمال هنود بأراض زراعية” وإسالة المياه العادمة تتم عبر أنابيب بلاستيكية مخفية تحت الأرض وأخرى ظاهرة”.

ولقي التحقيق صدى واسعا من قبل الجهات المعنية والذين قاموا بزيارة المنطقة للوقوف على المشكلة.

وجاء في التحقيق أن هناك 50 وحدة سكنية، يقيم فيها اكثر من 27 الف عامل من الجنسية الهندية وتتبع لأحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية باربد، لا تزال تطرح يوميا 3 آلاف متر مكعب من المياه العادمة في أراض زراعية وآبار ارتوازية مهجورة منذ 3 اشهر، بعد أن أوقف المصنع نقل تلك المياه بالصهاريج إلى محطات التنقية التابعة لشركة مياه اليرموك، بسبب مستحقات متأخرة عليه لشركة مياه اليرموك تقدر بـ 80 ألف دينار.

وكشفت مشاهدات قامت بها “الغد” إلى الأراضي الزراعية المجاورة للسكنات عن وجود انابيب بلاستيكية “برابيش” بأحجام مختلفة مخفية تحت الارض وأخرى ظاهرة، تقوم بإسالة المياه العادمة إلى الأراضي الزراعية التي تحولت الى برك كبيرة من المياه العادمة.

وحسب المشاهدات تبين وجود مزروعات ترتوي من تلك المياه، إضافة إلى وجود أودية ممتلئة بالمياه العادمة في المناطق المحيطة بالسكنات، ناهيك عن الأوساخ والقاذورات المنتشرة في المنطقة.

للمزيد من التفاصيل:

إربد: 3 آلاف متر مياه عادمة تطرح يوميا من سكنات عمال هنود بأراض زراعية (فيديو وصور)