الرمثا: المواطنون يقبلون على تلقي المطعوم

احمد التميمي

الرمثا – تشهد مراكز التطعيم لقاح كورونا في الرمثا اقبالا من المواطنين لتلقي المطعوم بالرغم من عدم تسجيلهم بالمنصة، وفق مديرة الصحة الدكتورة اخلاص السعد.

واشارت السعد الى انه تم تخصيص مركزين في الرمثا للتطعيم وهما مركز صحي الرمثا الشامل ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

ولفتت الى انه ولغاية الان تم تطعيم 22 شخصا من اصل 45 شخصا تلقوا رسائل نصية للتطعيم في مركز صحي الرمثا، فيما تم تطعيم 65 شخصا من اصل 180 شخص في مستشفى الملك المؤسس.

واكدت السعد انه التواصل مع ادارة الازمات من اجل تسجيل الاسماء غير المسجلين في المنصة وغالبيتهم لديهم امراض مزمنة وهم قيد الموافقة لاعطائهم المطعوم.

ولفتت الى ان شخصا تجاوز عمره 82 عاما تلقى المطعوم وان الاجراءات تسير بشكل منتظم.

واكدت انه يتم اعطاء اللقاح الصيني الاماراتي والمطعوم الامريكي بشكل عشوائي وانه لا يوجد اي اعراض جانبية على الاشخاص الذين تلقوا المطعوم.