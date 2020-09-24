الرمثا والحسين “حبايب” بالتعادل الإيجابي

إربد-الغد- حافظ فريق الرمثا على موقعه بالمركز الثلث رافعا رصيده إلى 13 نقطة بعد تعادله مع جاره الحسين اربد 1/1 في مباراة “ديربي الشمال” التي جرت، مساء الخميس، في ملعب الحسن ضمن الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم فيما استقر الحسين في المركز الرابع بذات الرصيد ولكن متخلفا بفارق الاهداف.

الحسين /1

الرمثا/1

ظهرت أفضلية فريق الرمثا في الدقائق الاولى من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة وقام مصعب اللحام والخزاعلة وماجد عثمان ومحمد وائل ببعض المحاولات الجادة للوصول لمرمى الحسين فسدد محمد وائل كرة راسية سيطر عليها الحارس الكواملة الذي عاد وانقذ تسديدة محمد وائل الثانية من جانبه تفاجأ فريق الحسين بزخم الهجوم الرمثاوي فتراجع لمنتصف ملعبه في محاولة لإغلاق المنافذ المؤدية لمرمى الكواملة واكتفى طنوس والرشدان وابوطعيمة بمراقبة تحركات وسط الرمثا لمنع الشقران وابو الكاس وماجد عثمان من بناء الهجمات والتقدم لإسناد محمد وائل بالأمام لكن سرعان ما نشط فريق الحسين وبدأ التحرك بصورة أفضل فاندفع للأمام وركز على ضغط لاعبي الرمثا في نصف ملعبهم وأعطى موالي وابو طعيمة دورا مهما في بناء الهجمات مما شكل خطورة واضحة على مرمى الرمثا الذي انقذه عبدالله الزعبي من هدف محقق بتصدية لكرة محمد طنوس القوية.

ومع هدوء الايقاع وتراجع الاداء حاول فريق الحسين استغلال تقدم الرمثا عبر الهجمات السريعة المعاكسة والتي لم تكن ذات خطورة لافتقارها للتفاضل العددي وعنصر المباغتة فيما جاءت سيطرة الرمثا واستحواذ لاعبيه على الكرة سلبية ولم يهدد مرمى الحسين بشكل مباشر باستثناء كرة اللحام التي سيطر عيها الكواملة.

الإثارة كانت حاضرة في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط بعدما ارتفعت لغة الحوار الهجومي بين الفريقين ليسدد المدافع الرمثاوي كولبالي كرة قوية تالق الكواملة بالتصدي لها رد الحسين بهجمة سريعة وصلت خلالها الكرة لمايكل الذي مرر كرة جميلة نحو امية المعايطة الذي لم يتوانى عن تسديدها داخل الشباك الهدف الاول د38 ليهدر بعدها محمد وائل بعدها فرصة التعادل عندما سدد كرة جانبية علت المرمى لينتهي الشوط حسينيا بهدف دون رد.

البداية القوية لفريق الحسين مطلع الشوط الثاني كادت ان تسفر عن هدف سريع عندما عندما سدد امية المعايطة كرة قوية انقذها عبدالله الزعبي بحضور رائع رد الرمثا عبر راسية مهند خير الله التي امسكها الكواملة.

وحاول مدرب الرمثا تدارك الموقف وإعادة الحيوية لفريقه من خلال اعطاء ماجد عثمان واللحام وابو الكاس ادوار هجومية اكبر والدفع بورقتي يوسف ابو الجزر وكونتي فتحسن أداء الفريق وبات الأكثر خطورة في الانطلاقات الهجومية عبر الأطراف والعمق وتميز عثمان والشقران بهذه الطلعات التي كشفت العمق الدفاعي لفريق الحسين وجعلت مرماه تحت طائلة التهديد شكلت التهديد المباشر خاصة من الكرات العرضية.

بدوره بالغ الحسين في الارتداد للمواقع الدفاعية في محاولة لاحتواء هجمات الرمثا والاعتماد على الهجمات المرتدة لكنها لم تكن مجدية أمام صحوة دفاع الرمثا الذي واصل سيطرته وشدد من ضغطه على مرمى الكواملة واصل تالقه وابعد كرة الشقران على حساب ركنية.

واصل بعدها الرمثا فرض سيطرته واندفع بحثا عن التعديل وشدد من ضغطه في اللحظات الأخيرة حتى إن المدافعين تقدموا للمشاركة بالهجمات لينجح البديل مجد الزعبي بتحقيق التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى خلف ركنية الدردور وغمزها براسه داخل الشباك ليحافظ الرمثا على موقعه بالمركز الثالث متقدما على الحسين بفارق الاهداف.

المباراة في سطور

النتيجة: الرمثا 1 الحسين 1

الأهداف: سجل للحسين امية المعايطة د 38 وللرمثا مجد الزعبي 90+1

الحكام: ادار اللقاء مراد الزواهرة للساحة وعاونه حمزة ابوعبيد وحسن عجاج للخطوط.

العقوبات: انذار زيد جابر من الحسين

الملعب: ستاد الحسن/اربد

مثل الرمثا : عبدالله الزعبي،مهند خير الله، كوليبالي، عمر مناصرة(مجد الزعبي)، فادي الناطور،عبدالرحمن ابو الكاس علاء الشقران، ماجد عثمان،حسان الزحراوي(يوسف ابو الجزر)،مصعب اللحام(حمزة الدردور)،محمد وائل(كونتي).

مثل الحسين إربد: محمود الكواملة،حسين ذيابات،زيد جابر،خالد العسولي، محمود الطالب، محمد طنوس،امية المعايطة(مهند محمد)،محمد موالي،انس ابو طعيمة(شريف النوايشة)، نزار الرشدان،مايكل.