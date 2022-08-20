الرمثا وشباب الأردن يبلغان ثمن نهائي كأس الأردن

بلغ فريقا الرمثا وشباب الأردن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2022. بعد فوزهما على الأهلي وشباب نزال ضمن الدور 32 من البطولة.

وتمكن الرمثا من الفوز بهدفين نظيفين على الأهلي على ستاد الحسن الدولي، واللذان حملا إمضاء اللاعب علي العزايزة عند الدقيقة 70، والهادي سالم عند الدقيقة 90، ليقابل الرمثا نظيره السلط في الدور المقبل.

وفي المباراة الثانية، استطاع شباب الأردن أن يزور شباك شباب نزال في 3 مناسبات، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، حيث سجل الأهداف كل من خالد الدردور 73 و79، وحمزة النعيم 76، ليواجه شباب الأردن نظيره الجزيرة في ثمن نهائي البطولة.