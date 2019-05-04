الرمثا يتغلب على السلط وينجو من الهبوط

عمان- حقق فريق نادي الرمثا فوزاً مهماً على فريق السلط 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ستاد الأمير حسين بالسلط، في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز يرفع فريق الرمثا رصيده إلى 22 نقطة، ليخرج رسمياً من صراع الهبوط، ويحافظ على موقعه بدوري المحترفين، فيما بقي رصيد السلط عند النقطة 30 في المركز الخامس بالدوري.

وفي ظل هذه النتيجة فقد انحسر صراع الهبوط بين فريقي البقعة 21 نقطة والأهلي 19 نقطة اللذين سيلتقيان في الأسبوع الأخير من الدوري لحسم هوية الفريق الثاني الذي سيرافق فريق ذات راس إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان فريق الفيصلي ضمن يوم أمس الفوز بلقب الدوري، بعد فوزه على فريق البقعة 1-0، ليرفع رصيده الى 50 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق الجزيرة صاحب الـ46 نقطة.-(بترا)