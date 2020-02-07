الرمثا يتغلب على سحاب وينفرد بالعلامة الكاملة في “درع الاتحاد”

عمان – فاز فريق الرمثا على فريق سحاب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ستاد الحسن بإربد، ضمن المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ورفع الرمثا رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات محرزا العلامة الكاملة بعد انتصارات على السلط والوحدات وسحاب فيما بقي سحاب بدون نقاط.

وتقدم سحاب بهدف السبق في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد العيساوي قبل أن يسجل للرمثا مهند خير الله في الدقيقة 8، وحمزة الدردور من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

وكان الرمثا قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف من الجولة الماضية، ويعتبر الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بدور المجموعات.

ويلعب الرمثا في الدور نصف النهائي مع الصريح.-(بترا)