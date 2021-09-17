الرمثا يتغلب على سحاب ويواصل مطاردة الوحدات

عمان-الغد- حقق فريق الرمثا فوزا ثمينا على سحاب (1-0)، في المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الحسن، ضمن الجولة 17 لدوري المحترفين الأردني.

وأحرز حسان الزحراوي هدف الفوز الثمين للرمثا من تسديدة قوية، استقرت على يسار محمد الشطناوي في الدقيقة 22.

وواصل فريق الرمثا مطاردته للوحدات “المتصدر” حيث قلص الفارق إلى نقطتين، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما احتفظ سحاب بالمركز الثامن برصيد 16 نقطة.