الرمثا يتغلب على شباب العقبة في دوري المحترفين

عمان – الغد – حقق فريق الرمثا فوزا مستحقا على فريق شباب العقبة بنتيجة 2-0 ، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ستاد الحسن في مدينة إربد، لحساب الجولة 12 من إياب الدوري الاردني للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي الرمثا اللاعبين، حسان الزحراوي وشرارة في الدقيقتين 65، 90+1، ليرفع “غزلان الشمال” رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي شباب العقبة عاشرا برصيد 9 نقاط.

وتختتم لقاءات الجولة 12، الجمعة، حيث يستقبل الحسين اربد نظيره معان على ستاد الحسن باربد، فيما يلتقي الفيصلي نظيره سحاب على ستاد عمان الدولي.