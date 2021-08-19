الرمثا يجتاز عقبة الجليل ويشارك السلط الصدارة

محمد عمار

عمان – تقدم فريق الرمثا ليشارك فريق السلط صدارة الترتيب العام لدوري أندية المحترفين لكرة القدم (مؤقتا) بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق الجليل بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب الحسن بإربد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة.

الرمثا رفع رصيده إلى 30 نقطة وهو ذات رصيد فريق السلط، فيما بقي فريق الجليل في صراع من أجل البقاء بعد أن تجمد رصيده عند 12 نقطة.

يلتقي فريقا سحاب وشباب الأردن عند الساعة السادسة الجمعة، على ملعب الملك عبدالله بالقويسمة، حيث يملك سحاب 13 نقطة، فيما لفريق شباب الأردن 18 نقطة، وفي المباراة الثانية التي تقام على ملعب الأمير محمد بالزرقاء يلتقي فريقا معان 11 نقطة، والبقعة الذي ما يزال يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.

الرمثا 1 الجليل 0

انطلق الرمثا مبكرا صوب المواقع الأمامية بغية تحقيق التقدم، فيما انصب تفكير الجليل على الجانب الدفاعي والانطلاق بكرات مرتدة، في محاولات لإحداث ثغرات في دفاعات الرمثا المتراصة القوية، بيد أن الرمثا بقي صاحب السيطرة أغلب الحصة الأولى، حيث عمد مدربه على إحداث سيطرة تكتيكية على منطقة العمليات من خلال حضور ذهني وتكتيكي من لاعبي الارتكاز كوليبالي وعبدالرحمن أبو الكاس، في ظل تحركات هجومية من حسان زحراوي في الميسرة ومحمد أبو زريق من الميمنة بعد اسناد الظهيرين يوسف أبو الجزر وعمر مناصرة، ما ترك المساحات لمصعب اللحام لتشكيل زيادة عددية في المنطقة الأمامية لاسناد حمزة الدردور، الذي وقع بين دفاعات الجليل عمار البطاينة ويزن عبدالعال.

الرمثا بالغ بتحضير الكرات صوب المواقع الأمامية، قبل أن يمرر هادي الحوراني كرة صوب أبو الجزر المتقدم من الميمنة وزرع كرة نصف طائرة استقبلها حمزة الدردور على الطاير وسدد كرة على يسار مصطفى أبو مسامح الهدف الأول للرمثا في الدقيقة 23.

الهدف أتاح المجال أمام الرمثا لمواصلة هيمنته الميدانية على الحصة الأولى، في ظل اعتماد الجليل على الكرات المرتدة التي بقيت ضمن سيطرة الحوراني وخير الله لمراقبة ايمانويل أو المتقدم للاسناد خلدون الخزام، وعانى الجليل من اللمسة قبل الأخيرة، وذهبت تسديدة ايمانويل بجوار القائم الأيسر للحارس مالك شلبية الذي بقي خارج اطار المشهد طوال أحداث الحصة الأولى.

لا جديد

دفع مدرب الجليل بالبديل عاصم القضاة عوضا عن ايهاب الخوالدة، فيما دفع مدرب الرمثا بالبديل ياسر الذيابات عوضا عن عبدالرحمن أبو الكاس بحثا عن قدرات هجومية إضافية لتعزيز النتيجة، بيد أن الخطورة جاءت من طرف الجليل، فمرر ايمانويل كرة عرضية إلى عمر عبدالرزاق على فوهة المرمى لم يحسن التعامل معها، ومرة أخرى من عبدالرزاق ذهبت بعيدة عن المعايطة، ليدفع مدرب الرمثا بورقتي صهيب الوهيبي ولؤي الدردور عوضا عن الخزام والمعايطة، واهدر عمر عبدالرزاق فرصة خرافية للتسجيل، عندما تركته بينية صدام بني دومي لمواجهة مرمى الرمثا وسدد كرة ابعدها شلبية لركنية، ليدفع مدرب الرمثا بورقتي عامر أبو هضيب ومحمد وائل الزعبي عوضا عن اللحام والزحراوي، وذهبت تسديدة ايمانويل من عرضية الوهيبي بجوار القائم الأيسر للحارس شلبية، ليدفع مدرب الجليل بالبديل ليث البشتاوي بديلا لعبدالرزاق، وبقي مرمى شلبية تحت التهديد الحقيقي في ظل تراجع اداء لاعبي الرمثا، لتمضي الدقائق سريعة على الجليل، وثقيلة على الرمثا الذي انهى اللقاء لمصلحته بهدف وحيد.