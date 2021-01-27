الرمثا يحتج على مقترحات الاتحاد ويعتبرها “كارثية”

عمان – الغد – احتج نادي الرمثا على مقترحات اتحاد كرة القدم، المتعلقة بتحديد سقف التعاقدات بـ300 ألف دينار، وضرورة استقطاب محترف لعب في منتخب بلاده، وما شابه من مقترحات تم الكشف عنها خلال اجتماع الاتحاد مع الأندية السبت الماضي.

واعتبر الرمثا أن اغلب هذه المقترحات تعتبر كارثية، ولا تتلاءم مع واقع الأندية المالية، كما أنها جاءت مفاجئة، ومحددة في فترة معينة وقصيرة.

وقال أمين سر نادي الرمثا والناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة: اتحاد الكرة حدد سقف التعاقدات بـ300 ألف دينار، فهل يعقل ذلك؟

وأضاف: الاتحاد اشترط لرفع السقف أن يُظهر النادي تعاقده مع شركات داعمة، متسائلا فيما إذا كان أي ناد قادر على استقطاب شركات راعية خلال أيام معدودة، موضحا أنه من الصعب على الأندية استقطاب داعمين خاصة مع وباء كورونا، مطالبا الاتحاد بتحديد سقف التعاقدات في الموسم المقبل، لاتاحة المجال أمام الأندية للبحث عن شركات راعية.

وبين أبو عاقولة في تصريح لـ”الغد” أن اشتراط الاتحاد أن يكون المحترف قد لعب في منتخب بلاده، كفيل بأن يرفع قيمة عقد اللاعب الدولي المحترف لما يفوق سقف التعاقدات للنادي كاملا، لافتا إلى أن هناك تناقضا في الطروحات.\

– (أخبار النجوم)