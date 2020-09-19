الرمثا يحقق فوزاً مثيراً على شباب الأردن بالدوري

عمان- حقق فريق الرمثا فوزاً مثيراً على فريق شباب الأردن بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت اليوم السبت على ستاد الحسن بإربد في إطار منافسات الأسبوع السابع بدوري المحترفين لكرة القدم.

وتقدم شباب الأردن في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب لؤي عمران، قبل أن ينجح الرمثا في تسجيل هدفي التعادل والفوز في الدقائق العشرة الأخيرة عن طريق سائد خزاعلة والمحترف الأرجنتيني كونتي. ورفع الرمثا رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي رصيد شباب الأردن عند النقطة 5، ويتصدر الوحدات الدوري حتى الآن برصيد 18 نقطة.

وتختتم منافسات الأسبوع السابع يوم غد الأحد بلقاء شباب العقبة والفيصلي على ستاد الأمير محمد بالزرقاء. -(بترا)