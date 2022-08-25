الرمثا يدك شباك معان بسداسية في دوري المحترفين

عمان- الغد- دك فريق الرمثا شباك مستضيفه معان بالفوز عليه بستة أهداف مقابل هدف، لحساب الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء الخميس.

وافتتح الرمثا النتيجة عند الدقيقة 9 عبر اللاعب عمر أبو عاقولة، ليسجل المهاجم السنغالي الهادي سالم الهدف الثاني عند الدقيقة 20، ليضيف الرمثا الهدف الثالث عبر حسان زحراوي عند الدقيقة 26، قبل أن يحرز يوسف أبو الجزر الهدف الرابع للرمثا عند الدقيقة 35.

وتمكن لاعب معان أحمد المنجد من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه عند الدقيقة 70، ليعود الهادي سالم ويحرز الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 72، ليبصم حمزة الدردور على الهدف السادس للرمثا عند الدقيقة 73.

وبهذا الفوز، تقدم الرمثا للمركز السادس وبرصيده 18 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لمعان عند النقطة 13 وفي المركز العاشر.