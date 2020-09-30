الرمثا يسأل عن تقرير مباراة الوحدات

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن إدارة نادي الرمثا تواجدت في اتحاد كرة القدم يوم أمس الثلاثاء، للاستفسار عن رد الاتحاد بشأن الكتاب الرسمي الذي أرسله النادي، للاستفسار عن حيثيات تقرير مباراة الرمثا مع الوحدات، التي يتساءل فيها الرمثا عن سبب اغفال اتخاذ عقوبة بلاعبين اثنين من الوحدات، بعد شتمهما لحارس مرمى الرمثا والمدير الإداري.

الرمثا سبق وأن خاطب الاتحاد رسميا بهذا الشأن، دون أن يتمكن من الحصول على رد رسمي، حيث اكتفى الاتحاد بابلاغه بالحضور إلى مقر الاتحاد للاطلاع على التقرير، كما سبق وأن تم ابلاغه شفويا بأن تصرفات لاعبي الوحدات لا تستحق العقوبة.

الرمثا رفض كل هذه الردود، وطالب برد خطي دون أن يحصل عليه رسميا رغم خطابه الذي ارسله قبل حوالي اسبوعين، ما دفع الإدارة للتواجد في مقر الاتحاد للاستفسار عن الموضوع، دون جدوى بعد أن ابلغه الاتحاد أن يوم أمس سيشهد اجتماعا للجنة المعنية، وبالتالي امكانية ارسال رد خطي اليوم الأربعاء.