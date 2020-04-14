الرمثا يستثمر نجومية لاعبيه في بث رسائل توعوية عن “كورونا”

خالد الخطاطبة

عمان – يستعد نجوم فريق الرمثا لكرة القدم، لبث رسائل توعوية مسجلة، يتم نشرها على موقع النادي، بهدف رفع مستوى الوعي في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يواصل الضرب في جميع انحاء العالم.

وخاطب نادي الرمثا نجوم الفريق، للبدء في بث رسائل توعية، تتضمن التعريف بفيروس كورونا، وآلية انتشاره، وكيفية الوقاية منه، والخطوات التي يجب أن يتبعها الانسان، للحفاظ على نفسه وعائلته ومدينته ووطنه من شر هذا الوباء الخطير.

وكشف الناطق الإعلامي لنادي الرمثا المهندس محمد ابو عاقولة، أن هذه الخطوة تأتي في اطار الدور الوطني للنادي في مواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية والطارئة، لافتا إلى أن نادي الرمثا يواصل أداء رسالته على مختلف الصعد خلال هذه الأزمة.

واشار ابو عاقولة في تصريح لـ”الغد” أن إدارة نادي الرمثا، وجدت أنه من الضروري استثمار نجومية لاعبي فريق كرة القدم، في بث رسائل التوعية، لا سيما وأن هؤلاء النجوم لديهم عشاقهم ومحبيهم الذين يؤمنون بكلماتهم ويستمعون لتوجيهاتهم، مؤكدا في نفس الوقت أن جماهير نادي الرمثا تملك من الحس الوطني والمسؤولية ما يدفعها لمجابهة انتشار هذا الوباء من خلال الالتزام بالتعليمات الرسمية، إدراكا منها لحجم المسؤولية.

ولفت أبو عاقولة إلى أن رسائل التوعية التي يطلقها نجوم الفريق، تأتي كاجراء إضافي يزيد من وعي المواطن في جميع انحاء المملكة، ويهدف للعب دور مساند إلى الأجهزة الحكومية، مؤكدا أن محاربة فيروس كورونا يتطلب تضافر جهود الجميع، وأن وعي المواطن يلعب الدور الأبرز في طريق تحقيق النصر على هذه الجائحة.

ولفت الناطق الاعلامي إلى أن نادي الرمثا اضطلع بدوره منذ بداية الأزمة، من خلال العديد من الخطوات التي هدفت إلى تبيان الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والجيش العربي والاجهزة الأمنية والكوادر الطبية، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يتابع أدق التفاصيل في هذه الازمة، في طريق تحقيق النصر.

ولفت أبو عاقولة أن الرمثا برئاسة رائد النادر اطلع بدوره الاجتماعي من خلال توزيع الطرود على الأسر العفيفة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بعض الأسر والعائلات، إلى جانب العديد من الخطوات.

وتمنى أبوعاقولة أن تشهد الأيام المقبلة، انفراجا لهذه الجائحة، لافتا إلى أن تحديد موعد النصر مرهون بالتزام المواطنين.

إلى ذلك، كشف أبو عاقولة، عن البدء في اتصالات مع اللاعبين والمدربين، للدخول في نقاشات حول توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تتمنى على الاندية الدخول في مفاوضات مع اللاعبين والمدربين لمناقشة الرواتب الشهرية والعقود، في ظل توقف المنافسات والتدريبات بسبب جائحة كورونا.

ولفت نادي الرمثا إلى تسلمه كتابا رسميا من اتحاد الكرة، يطلب فيه مفاوضة اللاعبين والمدربين بناء على توصيات “فيفا”.