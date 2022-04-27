الرمثا يستضيف الجزيرة في مواجهة حصد النقاط

بلال الغلاييني

عمان – يسعى فريقا الرمثا والجزيرة إلى تحقيق الفوز في المواجهة المهمة التي تجمعهما عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم على ستاد مدينة الحسن الرياضية بإربد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أندية المحترفين، حيث تكمن أهمية هذه المباراة كون الفريقين نزفا العديد من النقاط في مبارياتهما الماضية، حيث خسر الرمثا 6 نقاط بخسارتين أمام الفيصلي والحسين إربد، ليبتعد عن فرق المقدمة برصيد 3 نقاط، فيما خسر الجزيرة 5 نقاط بخسارتين أمام شباب العقبة وشباب الأردن وتعادل أمام معان، وهو يقبع بالمركز قبل الأخير حاليا برصيد نقطة واحدة.

المباراة يتوقع أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لتطلعات الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من طموحاتهما في دوري المحترفين، ففريق الرمثا يتطلع للتقدم من جديد نحو دائرة المنافسة والمحافظة على اللقب، بينما يرنو فريق الجزيرة للابتعاد عن دائرة الخطر التي باتت تهدده.

وتتواصل منافسات الدوري يوم بعد غد من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي مغير السرحان وشباب العقبة عند الساعة العاشرة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ثم يلتقي يوم السبت فريقا الفيصلي والصريح عند الساعة العاشرة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، ثم يحتضن ستاد الملك عبدالله الثاني بالقوسيمة يوم الأحد المقبل المواجهة التي تجمع بين فريقي الحسين إربد وسحاب عند الساعة العاشرة والنصف مساء، قبل أن يظهر فريق الوحدات ولأول مرة في منافسات الدوري، وذلك يوم الأربعاء المقبل عندما يلتقي فريق شباب الردن عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي.

وكان اتحاد الكرة قرر في وقت سابق تأجيل المباريات الثلاث الماضية لفريق الوحدات نظرا لتواجده في مدينة الدمام السعودية ومشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا.

والتقى في ساعة متأخرة من أمس فريقا معان والسلط على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

الرمثا × الجزيرة

يرى فريق الرمثا في هذه المواجهة فرصة كبيرة له لاستعادة بريقه، ومن ثم التقدم نحو المنافسة على اللقب، بعد أن تعرض لخسارتين منذ بداية الدوري، ولعل المستوى الفني غير المقبول الذي ظهر به الفريق في مباراته الأخيرة أمام الحسين إربد، والذي كلفه الخسارة بهدفين دون رد، يجعل الجهاز الفني بقيادة وليد فطافطة إعادة حساباته الفنية، والاعتماد على التشكيلة الأنسب القادرة على فرض سيطرته على أجواء المباراة، حيث ينتظر أن يركز الرمثا على حيوية لاعبيه عبدالرحمن أبو الكاس ويوسف ابو الجزر وهايل الذيابات وحسان الزحراوي وسائد الخزاعلة في تكوين القوة المساندة سواء للمدافعين لتوفير الحماية الكاملة لمنطقة حارس المرمى حمزة الحفناوي، أو في مساندة المهاجم حمزة الدودور من خلال تأمين الكرات المناسبة والمساحات التي من شأنها تعزيز قدرات الفريق الهجومية في تهديد مرمى الفريق المنافس من خلال الكرات القصيرة، أو إرسال الكرات العرضية، والتي ينتظر أن يتعامل معها فريق الجزيرة بالعديد من الأساليب المتزنة، والتي تتمحور عند تحركات خضر الحاج وأحمد أبو شعيرة وحسين عبيدات وعامر جاموس ونور الدين موافي وحمزة الصيفي، والتي تشكل خطورة واضحة على دفاعات الفريق المنافس من خلال بناء الهجمات المضادة، والتي تعتمد أساسا على سرعة اللاعبين في تنفيذ هذه الطلعات الهجومية من مختلف المحاور، في الوقت الذي ينتظر أن يشدد فيه مدرب الفريق عامر عقل على الواجبات الدفاعية لتأمين التغطية اللازمة لمرمى الحارس قيس عباسي، وخصوصا في وضع مهاجم الرمثا الدردور تحت الرقابة الشديدة نظرا لخطورة تحركاته داخل المنطقة وقدرته على اصطياد الشباك حتى في المواقف الصعبة.