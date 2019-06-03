الرمثا يستنكر أحداث الشغب في نهائي الكأس ويتهم الاتحاد بالتقصير

عمان – الغد – استنكر مجلس إدارة نادي الرمثا الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة نهائي كأس الأردن يوم السبت الماضي، والتي كان فريق الرمثا طرفا فيها أمام فريق الفيصلي على ستاد عمان.

وطرح الرمثا في بيانه الرسمي عدة تساؤلات لتلك الأحداث والتي شابها عدم الإنصاف في التعامل بحيادية وعقلانية في إدارة المشهد النهائي للموسم الكروي، زاعما وجود مخالفة بتعليمات بيع التذاكر التي كان قد تم الاتفاق عليها في الاجتماع التنسيقي الذي سبق اللقاء، حيث قام الاتحاد باعتبار مقره كنقطة بيع للتذاكر لصالح جمهور النادي الفيصلي يوم المباراة تحديدا، حيث أن مقر اتحاد الكرة يقع ضمن محيط المدينة الرياضيه لستاد عمان، كما أنه من الاساس كان يجب أن تتم عملية البيع بشكل مستقل لكل ناد من دون تدخل الاتحاد بها والذي بالنهاية يتحصل على جميع ثمنها؛ بالإضافة إلى سوء توزيع بطاقات المنصة الرسمية والفوضى التي حصلت وقت المباراة، بسبب ما تم ملاحظته من ازدواجية في التوزيع لصالح ضيوف الفيصلي بشكل أكثر من ضيوف الرمثا، حيث كان واضحا للعيان “حسب البيان” استغلال البطاقات المقدمة من قبل الشركات الراعية لصالح الفيصلي خصيصا؛ ومن هذا المنطلق ستتولى إدارة نادي الرمثا مسؤولية طبع وبيع التذاكر الخاصة بمباريات فريقها البيتية في المواسم المقبلة.

ويضيف البيان: نشير إلى الفوضى الإعلامية، حيث شهدت المنصة الإعلامية جلوس أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة بل كانوا عبارة عن مشجعين لفريق الفيصلي لمجرد فقط انه تم منحهم تلك الباجات الصحفية، بالمقابل لم يتم انصاف الرمثا لمن تقدم لهم بطلب الحصول على الباجات لغايات التغطية الإعلامية للمباراة وللنادي.

وتساءل نادي الرمثا عن كيفية دخول الألعاب النارية والشماريخ من قبل جمهور الفيصلي والتي شاهدها الجميع وكان من الممكن أن تؤثر على سلامة كل من في الملعب، حيث كانت تقذف على أرضية الملعب أثناء سير المباراة ولم يوعز الحكم بإيقاف اللعب والايعاز للجهات المختصة بالتصرف، ما أثر على تركيز لاعبي الرمثا.

وزعم البيان منع حافلة لاعبي فريق الرمثا من الدخول إلى الملعب من مكانها المخصص كما هو متعارف عليه، بالمقابل تم السماح لحافلة فريق لاعبي الفيصلي بذاك!

وأشار الرمثا إلى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت أحداث اللقاء وأثرت على النتيجة بشكل مباشر، ومنها عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الرمثا وعدم طرد لاعب الفيصلي انس جبارات، زاعما تعمد جامعي الكرات في التأخر بإعادة الكرة لأرضية الملعب بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيصلي وهو ما شكل استفزازا للاعبي وجمهور الرمثا، كما تسبب منسق المباراه باحتكاك المشاركين بحمل علم شعار البطولة مع جمهور الرمثا، بالإضافة إلى عملية رش الملعب بالماء قبل المباراة اثناء عملية الاحماء لنصف الملعب المتواجد فيه فريق الرمثا فقط بشكل مختلف عن النصف الآخر المتواجد فيه الفريق الآخر وبين الشوطين تكرر نفس الشيء كانت قد تجاوزت المدة المسموح بها عالميا حسب قوانين “الفيفا”، خصوصا ان عملية الرش كانت لمنطقة منتصف لاعبي فريق الرمثا فقط!

كما قام المنسق الإعلامي لفريق الفيصلي بقذف كاسة ماء نحو جمهور الرمثا بين الشوطين ما تسبب في استفزاز الجمهور.

وتطرق البيان إلى القناة الأردنية الرياضية والتي تولت عملية الإخراج الفني لتصوير اللقاء وما سبقه من لقاءات في باقي الموسم في عدم حياديتها في العمل المهني من ناحية إظهار السلبيات بشكل أكثر من ايجابياته بشكل مقصود وواضح عن جمهور الرمثا أثناء المباريات، وعدم اظهار حجم الجماهير المتواجده على المدرجات، مشيرا الى أن ادارة نادي الرمثا ستتولى في الموسم القادم عملية تنظيم وحقوق بث مباريات الفريق.

وأكد البيان أن إدارة نادي الرمثا ستقف إلى جانب جمهور فريقها الكبير في الدفاع عن حقوق النادي، وبأنها تمتلك ما يثبت الأخطاء المتعددة لاتحاد الكرة وبإمكانها أن تقدمها مباشرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن تقدير وإحترام الرمثا لسمو الأمير علي بن الحسين، سيجعلها سترفع كافة الأحداث بإثباتاتها إلى سموه بصفته رئيس الإتحاد، وكلنا ثقة في عدله وإنصافه، وأن نادي الرمثا سيحصل على حقوقه من ما يتعرض له من اتحاد الكرة ولجانه، سعيا إلى منافسات شريفة تحقق العدل بين جميع الأندية على حد سواء.