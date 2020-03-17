الرمثا يضع مقرّه تحت تصرف وزارة الصحة لإدارة أزمة كورونا

عمان – الغد – وضعت إدارة نادي الرمثا، مقرها تحت تصرف وزارة الصحة، أو أي جهة رسمية مختصة بادارة أزمة فيروس كورونا، حال اقتضت الظروف ذلك.

وجاء في بيان نادي الرمثا، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على (فيسبوك): “تنفيذا لرؤية جلالة الملك المفدى من خلال مقولته (ما في عندي أهم من الوطن والشعب)، وتوجيهات الحكومة الرشيدة ورئيس نادي الرمثا رائد النادر، وحرصا على سلامة الوطن والمواطن، واحساسا منا بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطننا الغالي والشعب الطيب، فإن إدارة النادي تضع مقرها تحت التصرف الكامل لوزارة الصحة”.

وأضاف البيان: “سيكون مقر النادي تحت تصرف أي جهة رسمية مختصة بإدارة أزمة فيروس كورونا، إن دعت الحاجة إليه، حمى الله أردننا ودمتم بألف خير”.