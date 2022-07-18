الرمثا يعلن تعيين أسامة قاسم مدربا للفريق

عمان- الغد- أعلن نادي الرمثا عن تعيين المدرب أسامة قاسم، ليتولى قيادة الفريق في مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم، خلفا للمدرب مراد الحوراني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر “فيسبوك” عن توقيع قاسم لعقد جديد مع الرمثا، بحضور رئيس النادي خالد الزعبي في مقر النادي مساء الاثنين.

وكان الرمثا قد خسر مباراته الأخيرة بمرحلة الذهاب ببطولة الدوري أمس من سحاب بهدف دون مقابل، ليحتل الفريق المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

وكان قاسم قد أشرف على تدريب الرمثا في الموسم 2018-2019، وتمكن من إبقاء الفريق بدوري المحترفين بعد المنافسة على الثبات مع عدة فرق حتى الجولات الأخيرة، إلى جانب قيادته للرمثا للمباراة النهائية من بطولة الكأس خلال ذلك الموسم.