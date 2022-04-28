الرمثا يعود لسكة الانتصارات على حساب الجزيرة بدوري المحترفين

عاد فريق الرمثا لسكة الانتصارات في دوري المحترفين، بعد أن تجاوز ضيفه مساء الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة الرابعة من البطولة، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.

وافتتح الشاب علي العزايزة سجل أهداف الرمثا، من كرة رأسية سكنت شباك الجزيرة عند الدقيقة 34، قبل أن يعزز زميله حسان زحراوي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 63، وسجل بعدها بست دقائق اللاعب بشار ذيابات هدف الرمثا الثالث، فيما أحرز هدف الجزيرة الوحيد حمزة الصيفي من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وتقدم الرمثا إلى وصافة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط، متقدما عن شباب الأردن بفارق الأهداف، فيما بقي الجزيرة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبرصيده نقطة واحدة.

وتتواصل منافسات الجولة الرابعة مساء الجمعة، بلقاء وحيد يجمع مغير السرحان (نقطتين) وشباب العقبة (4 نقاط) على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.