الرمثا يعود لسكة الانتصارات من بوابة شباب الأردن

يحيى قطيشات



عمان– عاد فريق الرمثا الى سكة الانتصارات، بعدما خطف فوزا ثمينا على فريق شباب الأردن بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد عمان، ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2022.

ورفع الرمثا رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة عشرة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة.

واختتمت الجولة بلقاء شباب العقبة والوحدات، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء أمس على ملعب تطوير العقبة.

شباب الأردن 0 الرمثا 1

الحكام: صدام عمارة، حمزة سعادة، هادي العطاري ومراد الزواهرة حكما رابعا.

الأهداف:

العقوبات: إنذار لعامر ابو هضيب (الرمثا)، حمزة النعيم (شباب الاردن)

مثل الفريقين:

شباب الأردن: أحمد الجعيدي، سليم عبيد، كارلوس، شوقي القزعة، فيصل أبوشنب، محمد ذيب (زيد ابو عابد) ، فضل هيكل، أحمد صبرة، وسيم ريالات، خالد الدردور (حمزة النعيم)، دوغلاس (معاذ عليمات).

المدير الفني: وسيم البزور.

الرمثا: مالك شلبية، يوسف أبو الجزر، بكاري كوليبالي، هادي الحوراني، هايل الذيابات، ابراهيم الخب، عبدالرحمن أبو الكاس (علي ذيابات)، حسان الزحراوي(خالد ابو عاقولة)، سائد الخزاعلة (علي العزايزة)، مجد الزعبي(عامر ابو هضيب)، حمزة الدردور.

المدير الفني: اسامة قاسم.

سيناريو الهدف

نفذ الرمثا جملة فنية تبادل فيها حمزة والزحراوي وابو الكاس الذي سدد الكرة قوية من خارج الجزاء بالمرمى مسجلا الهدف الوحيد د.74.

مسلسل الفرص

سدد لاعب الرمثا عبد الرحمن ابو الكأس كرة قوية علت العارضة د (7).

تسلم لاعب الشباب وسيم ريالات الكرة على قوس الجزاء وسددها زاحفة وقف لها شلبية بالموعد د(11).

توغل هايل الذيابات من ميمنة الشباب وعكس كرة عرضية خادعة ابعدها الجعيدي د(15).

استلم حمزة الدردور كرة الطويلة داخل منطقة الجزاء وحاور الحارس الجعيدي ليمرر كرة عرضية نحو الزحراوي تدخل فضل هيكل في الوقت وابعدها لركنية د(42).

أنقذ حارس الرمثا مالك شلبية فريقه من انفرد محمد ذيب لحساب ركنية د(52).

أحدثت ركنية الدردور دربكة امام مرمى الجعيدي لم يحسن ابو الجزر التعامل معها د(54).

تسديدة صاروخية من لاعب الشباب زيد ابو عابد جاورت القائم.

نجم المباراة

استحق اللاعب عبد الرحمن ابو الكاس لقب أفضل لاعب في مباراة، حيث سجل الهدف الثمين، وكانت تحركاته داخل الملعب مميزة.