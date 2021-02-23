الرمثا يفاوض رحموني.. مدربو “النشامى” في عمان قريبا.. هروب الحكم من المباراة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرمثا يفاوض الجزائري رحموني

دخل نادي الرمثا في مفاوضات مع المدرب السابق لفريق كرة القدم، الجزائري مراد رحموني، أملا في التوصل لحل ودي بشأن الشكوى التي رفعها رحموني للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التي حصل فيها على حُكم يلزم الرمثا بدفع حوالي 80 ألف يورو.

الرمثا الذي يعاني من حجم الشكاوى في “فيفا” والاتحاد الأردني لكرة القدم، وجد أن التواصل مع المشتكين، خاصة الأجانب منهم، يعد خيارا أفضل لتخفيض قيمة المطالب المالية، أملا في التوصل لحلول تساهم في تخفيض عجز المديونية التي يعانيها صندوق النادي.

وشهدت الأيام الماضية، اتصالات مع رحموني، لعرض التوصل لتسوية مالية، حيث كشفت المفاوضات الأولية عن بوادر إيجابية، بانتظار الأيام المقبلة لمعرفة النتائج.

المدرب الوطني عبدالله القططي – (أرشيفية)

ويعاني الرمثا من عقوبة من الاتحاد الدولي “فيفا”، تمنعه من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكاوى تقدم بها المحترفون السابقون جهاد الباعور وأحمد الدوني وشادي الحموي (سورية)، وأحمد شوكان (العراق)، والذين حصلوا على حُكم يلزم الرمثا بدفع حوالي 140 ألف دولار.

عودة الجهاز الفني لـ”النشامى” الأسبوع المقبل

ينتظر أن يعود الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى عمان الأسبوع المقبل، لمباشرة العمل في المرحلة المقبلة، استعدادا للمنافسات المقبلة.

ويتواجد الجهاز الفني للنشامى حاليا خارج المملكة، حيث غادر المدربون معسكر دبي متوجهين إلى عدة دول، على أن يعودوا إلى عمان الأسبوع المقبل.

ويضم الجهاز الفني كلا من المدير الفني البلجيكي فيتال، والمدرب العام البلجيكي ستيفان، ومدرب المهاجمين البلجيكي، ومدرب اللياقة البدنية التونسي كريم مالوش، ومدرب الحراس أليكس.ويستعد المنتخب الوطني للتجمع خلال أيام الاتحاد الدولي خلال الشهر المقبل، لخوض مباريات دولية ودية، بمشاركة نجوم النشامى الذين لم يتمكنوا من التواجد في المعسكر التدريبي الأخير الذي إقيم في دبي، واختتم يوم 16 الشهر الحالي، واستمر لـ27 يوما.

اخفاء عرض احترافي للاعب محلي

كشف مطلع في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن إدارة النادي تلقت عرضا لاحتراف أحد لاعبيها في ناد قبرصي، من دون أن تفصح عن هذا العقد.

وذكر المصدر في تصريح لـ”الغد”، أن الإدارة لم تطلع اللاعب على العرض الاحترافي، بانتظار دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية منه، قبل البت به بشكل رسمي.

يشار إلى أن السنوات الماضية، شهدت العديد من الوقائع التي تفيد باخفاء الأندية عروضا احترافية للاعبيها، لأسباب عديدة.

طاقم الحكام يهرب في منتصف المباراة!

في حادثة غريبة شهدتها الملاعب المحلية في الأيام الأخيرة، هرب طاقم حكام محلي ومعتمد من اتحاد الكرة، من منتصف مباراة ودية جمعت ناديا محليا محترفا مع فريق آخر، في اطار التحضير للموسم الجديد.

طاقم التحكيم انسحب من المباراة عند الدقيقة 25، بحجة الضغط الذي تشهده المباراة، وكثرة الاعتراضات من قبل لاعبين ومدربين.

القصة بدأت عندما طلب النادي المحلي المحترف من اتحاد الكرة، ارسال طاقم حكام اتحادي، لادارة المباراة الودية، وهو ما وافق عليه الاتحاد الذي ارسل طاقما لقيادة اللقاء.

التطورات بدأت عند الدقيقة 25 عندما احتج الحكم على أسلوب تعامل اللاعبين معه، وكثرة اعتراضاتهم على القرارات، ما دفع حكم الساحة للتوجه إلى غرفة تغيير الملابس في الملعب، رافضا استكمال المباراة، رغم محاولات الفريقين اقناعه.

الحكم الذي انسحب معه ايضا حكما الراية، رفض كل محاولات ثنيه عن قراره، رغم الحديث عن ضرورة تحمل الحكم لمثل هذه الضغوطات في الملعب.

وحاول الفريق المحترف، التواصل مع مسؤولي التحكيم في الاتحاد لوضعهم بصورة ما يجري، ولكن دون أن يساعد ذلك في إعادة الحكم للمباراة، ليلجأ الفريقان إلى الاستعانة بلاعب سابق يعمل في الملاعب، لتكليفه بادارة المباراة، إلى جانب تعيين حكمين للراية من المتواجدين في الملعب.

الفيصلي يعرض تجديد عقد زهران

عرض النادي الفيصلي في الأيام القليلة الماضية، على اللاعب عدي زهران، تجديد عقده مع الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

وشهد اليومان الماضيان، مفاوضات إيجابية بين الطرفين، بانتظار فقط حل بعض التفاصيل المالية، المتمثلة في اصرار اللاعب على الحصول على مبلغ مالي مقبول من مستحقاته المتأخرة والتي تصل إلى حوالي 45 ألف دينار. وينتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، حسما لموضوع تجديد زهران.

محبو الحسين يدعون لدعم الفريق

طالب محبو وعشاق فريق الحسين إربد لكرة القدم، إدارة النادي العمل بشكل جاد على ايقاف الخلافات التي تجري داخل النادي، وتتسبب في أزمات بين الفينة والآخرى، مطالبين بضرورة التوحد خلف فريق الكرة، أملا في الوصول لمنصات التتويج في الموسم الكروي الحالي.

ولفت محبو لنادي الحسين إربد، إلى وجود خلافات ربما تكون فقط في وجهات النظر بشأن التعاقدات، وكيفية إعادة ترتيب أوراق الفريق، متمنين أن تشهد الأيام القليلة المقبلة توافقا بين الجميع، املا في التفرغ لدعم اللاعبين بحثا عن الإنجاز.

المحترف السنغالي في الرمثا كوليبالي- (أرشيفية)

واعتبرت الجماهير، أن بوادر الخلاف تتجلى على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال استقالات مسؤولين وتعليقات، ما كشف عن وجود مشاكل حقيقية تحتاج إلى حل، خوفا من تأثيرها على الفريق.

وتمنى محبو الحسين إربد أن تنجح الإدارة في تسجيل جميع اللاعبين الذين تم إعلان التعاقد معهم، بعد توفير مستحقاتهم وفق النظام الجديد لاتحاد الكرة، معتبرين أن التعاقدات الجديدة تعطي مؤشرات إيجابية عن قدرة الحسين إربد على المنافسة بقوة على الألقاب.

أحد المشجعين، أكد أن جميع الأطراف في النادي تبحث عن مصلحة الفريق، ولكن مع خلاف في الآلية، ما يخلق العديد من الخلافات التي تأتي بحثا عن مصلحة النادي وهذا أمر جيد، في حال تم التوافق في النهاية على وضع مصلحة الحسين إربد في القمة.

الجليل يتواصل مع المحترف مايكل

تواصل نادي الجليل، مع المحترف الأفريقي السابق في نادي الحسين إربد مايكل، أملا في التوصل معه لاتفاق، للاحتراف في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي 2021.

ووفق المعلومات فإن اتصالا مباشرا جرى مع مايكل، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة، الأمر الذي دفع إدارة الجليل، للبدء في إجراءات حضور اللاعب تمهيدا للاتفاق الرسمي والتوقيع في حال نجح النادي في ضمان التحاق اللاعب بالفريق الصاعد حديثا لمصاف أندية المحترفين.

ويعتبر مايكل من المحترفين الأجانب، الذين اثبتوا حضورا لافتا خلال تجاربه الاحترافية مع عدد من الأندية المحلية، والتي كان آخرها الموسم الماضي مع فريق الحسين إربد.

يشار إلى أن إدارة نادي الجليل، تبذل جهدا كبيرا، رغم شح الامكانات المادية وصعوبة الوضع المالي، لبناء فريق قادر على تحقيق نتائج جيدة في دوري المحترفين في الموسم الكروي الجديد الذي انطلق رسميا أمس، من خلال بطولة درع الاتحاد.

الإماراتي حسن في طريقه لخلافة صوقار

بات المحاضر الإماراتي عبدالله حسن، الأقرب لتولي مهمة الإشراف على الجزأين المتبقيين، من دورة التدريب الدولية المتقدمة (البرو)، التي سبق وأن توقفت بسبب جائحة كورونا.

واشرف المحاضر الدولي والآسيوي نهاد صوقار إلى جانب زياد عكوبة، على الأجزاء الثلاثة الأولى من الدورة، قبل أن يتفاجأ بقرار اتحاد الكرة بابعادهما عن الدورة.

المحاضر الإماراتي عبدالله حسن – (ارشيفية)

ووفق المعلومات فإن الإماراتي حسن، سيكمل الدورة التي تستأنف فعالياتها اعتبارا من يوم 27 الشهر الحالي.يشار إلى أن مشاركين في الدورة من نجوم الكرة الأردنية، أبدوا تخوفهم من عدم القدرة على استكمال الدورة في الموعد المحدد، بسبب جائحة كورونا أو بسبب التخوف من عدم القدرة على تجميع كافة المشاركين.

الرمثا ينتظر الموافقة لدخول كوليبالي

ينتظر نادي الرمثا، الحصول على موافقة الجهات المعنية، لدخول المحترف السنغالي كوليبالي، الذي ما يزال يتواجد خارج البلاد.

وأكد الرمثا القيام بانجاز كافة الاجراءات اللازمة، بانتظار فقط الموافقة لضمان التحاق كوليبالي.

الرمثا ما يزال ايضا، ينتظر التحاق المحترف اللبناني ماجد عثمان، الذي يتواجد خارج المملكة.

شباب العقبة يستقبل المحترف الفلسطيني

ينتظر أن يكون المحترف الفلسطيني محمد القاضي، وصل إلى عمان ليلة أمس، للالتحاق بتدريبات فريق كرة القدم، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وأكدت إدارة نادي شباب العقبة، أن القاضي أبلغها بأنه يتواجد (يوم أمس) في مطار القاهرة، بانتظار الوصول ليلا إلى عمان.

وسبق أن استقبل العقبة المحترف الروسي مارات، بانتظار التحاق محترف يمني جديد.

القططي يوقع لاعبي معان على مخالصات

قام المدير الفني السابق لفريق معان عبدالله القططي، باستدعاء لاعبي الفريق السابقين، لتسليمهم مستحقاتهم المالية المتأخرة، قبل التوقيع على مخالصة مالية.

وجاءت هذه الخطوة، لضمان حصول جميع اللاعبين الذين مثلوا فريق معان في الموسم الماضي، على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، وبالتالي عدم لجوء أي شخص منهم لتقديم شكاوى، أو المطالبة بمستحقاته.

الحافي يشارك في ورشة حكام بغرب آسيا

شارك مسؤول تطوير التحكيم في منطقة غرب آسيا، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اسماعيل الحافي أول من أمس، في ورشة العمل المتعلقة بالمقيمين في غرب آسيا.وتحدث في الورشة إلى جانب الحافي، مجموعة من خبراء التحكيم أمثال عمر بشتاوي وعلي الطريفي وسعد كميل وغيرهم.

وهدفت الورشة إلى توحيد التعليمات المتعلقة باجتماعات قبل وخلال وبعد المباراة.

اللاعب رائد النواطير – (أرشيفية)

كواليس النجوم

• ايقاف تدريبات منتخبات الناشئين والواعدين والشباب في اتحاد الكرة، أثار مخاوف المدربين الذين كانوا يشرفون عليها، بسبب اعتقادهم أن هذا الايقاف يأتي لاجراء تغييرات على الأجهزة الفنية.. الصورة لم تتضح حتى الآن، ولكن قرار الايقاف أثار العديد من التكهنات.

• حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم المعتزل عامر شفيع، ما يزال يقيم في الإمارات العربية المتحدة، لرعاية مشروعه الاستثماري، بانتظار حسم خطوته التالية.

• مشاركون في دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني، أبدوا عتبهم على اتحاد الكرة في أسلوب مخاطبتهم للحضور واستلام الشهادات التي وصلت من الاتحاد الآسيوي.. اتحاد الكرة أرسل رسالة نصية للمشاركين في الدورة مفادها، “الشهادة الآسيوية جاهزة للاستلام، واستلامها من باب الاتحاد عند الموظف أحمد الحوراني”.. نص الرسالة اعتبره مشاركون أنه لا يليق باتحاد الكرة.

• عدد لا بأس فيه من جماهير النادي الفيصلي، ترى أن تعاقدات فريق كرة القدم لا تلبي طموحهم، ولا تليق بفريق يبحث عن بطولتي الدوري والكأس ولقب كأس الاتحاد الآسيوي.. الجمهور تمنى أن تخيب رؤيتهم في هذا الشأن، وشدد على ضرورة الدقة في اختيار المحترفين الأجانب، ليتمكنوا من “حمل” الفريق وليس العكس.

• فريق معان لكرة القدم، بدأ بتجميع لاعبيه، بعد أن بلغ عدد اللاعبين في نهاية الموسم الماضي صفرا.. فريق معان ضم 6 لاعبين من مدينة معان، وحجز لهم مكانا للسكن في عمان، كما قام المدير الفني ديان صالح، باستقطاب عدد من اللاعبين من أندية الدرجة الأولى.

• اللاعبان سعيد مرجان ومصطفى كمال، احتفلا بزفافيهما.. مرجان احتفل بزفافه أول من أمس، حيث حصل على اجازة من ناديه الرفاع الشرقي البحريني، فيما احتفل لاعب الحسين إربد كمال بزفافه قبل عدة أيام.

• اللاعب لؤي الدردور الذي لعب في الموسم الماضي في فريق الرمثا، التحق في الأيام الماضية بفريق الجليل، استعدادا لتمثيله خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2021.

• لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، بدأوا مسلسل التغيب عن التدريبات، بداعي إصابتهم بفيروس كورونا.. لاعبون يتغيبون بسبب اشتباههم بالإصابة لحين التأكد من نتائج الفحوصات..

لاعبون يرون في الأيام المقبلة سيناريو مشابها لانطلاقة الموسم الماضي.

• يقال أن أحد الأندية المحلية بدوري المحترفين لكرة القدم، تعاقد مع مدربه، دون منحه مقدم عقد.. بنود العقد تفيد بأن المدرب يحصل على رواتب شهرية فقط دون مقدم عقد.

• المدرب الأردني محمود الحديد، تعرض الفريق الذي يدربه “الوحدة السعودي”، تعرض للخسارة الأولى أمام التعاون أول من أمس بنتيجة 0-2، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.. الحديد تولى الإدارة الفنية للوحدة في 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر مباراة… الحديد يحظى بالإشادة في الدوري السعودي.

• مدربان أجنبيان و10 مدربين محليين، حصيلة تعاقدات أندية المحترفين لكرة القدم مع مدراء فنيين، مع مطلع الموسم الكروي الجديد 2021.. بداية الموسم الكروي الماضي، شهدت تعاقد جميع أندية المحترفين مع مدربين محليين، فيما شهدت بداية الموسم الحالي، تراجع عدد المحليين إلى عشرة، بعد أن فضل فريقا الفيصلي والحسين إربد التعاقد مع مدربين أجنبيين (السوري حسام السيد والروماني تيتا).

• اللاعب السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم رائد النواطير، عاد إلى عمان قادما من الولايات المتحدة الأميركية، بعد رحلة استمرت نحو خمسة أشهر.. النواطير لم يتمكن من اللعب في الموسمين الماضي والحالي، بسبب إصابة غير رياضية، على أمل معالجتها لاحقا ليتمكن من العودة للملاعب في حال سمحت الظروف.

• مدافع معروف في أحد أندية المحترفين، يعتقد أن التعاقدات التي أبرمها النادي أخيرا، موجهة ضده شخصيا، ما دفعه لرد فعل غاضبة.

• أندية المحترفين لكرة القدم، تتوقع حصولها على حوالي 13 ألف دينار، من الدفعة الثانية من مساعدات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.. هذا التوقع جاء بناء على حصول كل ناد في الدفعة الأولى على 13 ألفا.. يشار إلى أن اتحاد الكرة أبلغ الأندية أول من أمس، انه سيقوم بصرف 50 % لاندية المحترفين، من الدفعة الثانية من مساعدات الاتحاد الدولي… المعلومات تفيد بأن اتحاد الكرة سيوزع في الدفعة القادمة وقدرها 156 ألف دينار لاندية المحترفين، و21 ألفا لأندية الدرجة الأولى.

• دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، قررت اجراء اختبار الإعادة للحكام الذين لم يجتازوا الاختبارات الماضية، وذلك يوم السبت المقبل.

• نادي الجزيرة نجح في تجديد عقد لاعبه عمر قنديل، بانتظار اقناع اللاعبين محمد الباشا وحسين عبيدات وخضر الحاج بالتجديد… إلى ذلك، ما يزال نادي الجزيرة يعيش على أمل رفع الحجز عن موارده المالية.. النادي كان متأملا أن يتم رفع الحجز عنه يوم أمس، دون أن يحصل ذلك.