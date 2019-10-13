الرمثا يفاوض مدربا ألبانيا.. تفاصيل اجتماعات فيتال مع لاعبيه

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدرب ألباني يقترب من الرمثا

اقترب مدرب ألباني، من الاشراف على تدريب فريق نادي الرمثا لكرة القدم، بعد مفاوضات إيجابية بين الطرفين، ولكن دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن، رغم المؤشرات الإيجابية.

وشهدت الأيام الماضية، اتصالات ومفاوضات بين الجانبين، تخللها الاتفاق على الجهاز الفني المعاون الذي سيحضره المدرب معه في حال تم الاتفاق بشكل نهائي.

وفي معرض رده على استفسارات “الغد”، أكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، وجود مفاوضات بين النادي ومدرب ألباني، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية، ترجح الاتفاق مع المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت الناطق الإعلامي إلى أن الرمثا، سيحسم موضوع المدرب في الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا للإعلان بشكل رسمي عن هوية المدرب، مع ترجيح التعاقد مع المدرب الألباني.

أبو عاقولة كشف ايضا عن توجه النادي لترتيب مؤتمر صحفي في بدايات الشهر المقبل، للإعلان عن التعاقدات التي أبرمها النادي، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

تفاصيل اجتماعات فيتال “المكثفة” مع لاعبيه

حرص المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم فيتال بوركلمانز، على عقد اجتماعات مكثفة مع لاعبيه، بعد التعادل الأخير أمام الكويت، بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

فيتال الذي بدأ اجتماعاته مع اللاعبين عقب نهاية المباراة مباشرة، ثم أتبعها باجتماع صباحي في اليوم التالي، واجتماع ثالث ورابع، حرص خلال هذه الاجتماعات على عدم توجيه اللوم للاعبين، بعد هذا التعادل، والتركيز فقط على اخراج الفريق من الأجواء السلبية التي عاشها اللاعبون خلال وبعد المباراة.

وأبلغ فيتال لاعبيه أنه ومنذ ظهور القرعة، كان يرى أن مباراة الكويت في عمان ستكون الأصعب، لظروف هو يراها، لا سيما وأن منتخب الكويت أغلق الملعب.

وأشار المدرب للاعبيه، إلى أن المهم أن يكونوا بعيدين عن الضغط، وهو مستعد لتحمل ضغوطات الجمهور والشارع الرياضي، مؤكدا أهمية ابتعادهم عن الضغوطات، مشددا على أن مباراة الكويت خارج الديار ستكون أسهل من مباراة عمان.

وتحدث فيتال عن مباراة نيبال المقبلة، معتبرا أن الفريق المنافس منتخب ورغم تواضع مستواه، يملك طموحا بالمقاومة وتحقيق نتيجة إيجابية، وبالتالي يجب التنبه لهذه الملاحظة.

وأبلغ فيتال لاعبي المنتخب، بضرورة عدم التحدث عن تراجع الفرص، وأن الأمور ما تزال بأيديهم وفق حساباته.

أبو زمع والناطور ينذران الجزيرة

وجه لاعبا فريق الجزيرة لكرة القدم سليمان أبو زمع وفادي الناطور، إنذارا للنادي، للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة، وفسخ التعاقد بين الطرفين.

وحمل الانذاران الموجهان للجزيرة، تفاصيل المستحقات المالية وتواريخ استحقاقاتهما، والمطالبة بفسخ العقد، استنادا إلى تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء توجيه الانذارين، بعد قيام اللاعبين باستشارة قانونية من أحد المحامين، قبل أن يصيغا الإنذار، ومن ثم توجيهه للنادي.

ويشهد نادي الجزيرة حاليا، حالة من عدم الاتزان، نتيجة قيام عدد من الأندية بمفاوضة لاعبيه الذين انتهت عقودهم رسميا، بعد خروج الفريق من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويتوقع البعض أن يغادر الجزيرة في الأيام المقبلة، عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، في حال لم تتخذ الإدارة خطوات عملية لمنع مغادرة اللاعبين الذين نجحوا في تقديم مستويات فنية جيدة، قادت الجزيرة لتحقيق نتائج لافتة محليا وآسيويا، رغم الأزمة المالية التي ضربت النادي، نتيجة الحجز على أمواله في الفترة الماضية.

العمارين مديرا فنيا لفريق الصريح

قررت إدارة نادي الصريح، تعيين عبدالله العمارين مديرا فنيا لفريق كرة القدم، الذي يستعد لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وأعلن رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة قررت تعيين الجهاز الفني بقيادة العمارين، إلى جانب المدرب العام فراس العجلوني ومساعد المدرب محمود العجلوني، ومدرب اللياقة البدنية ماهر العجلوني، ومدرب حراس المرمى أحمد عبيدات، ومساعد مدرب الحراس يحيى برقاوي.

كما أشار رئيس النادي في تصريح لـ”الغد” إلى تعيين معن بشارات معالجا، ومفيد الشياب مديرا إداريا. ولفت العجلوني إلى أن الفريق باشر يوم أمس تدريباته، استعدادا للمشاركة في بطولة النادي الفيصلي الودية، التي تحمل اسم الراحل سلطان العدوان، والتي تسبق انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

يشار إلى أن العمارين، سبق وأن اشرف على تدريب فريق الصريح، وحقق معه نجاحات كثيرة، من ضمنها قيادته للعودة إلى مصاف أندية المحترفين، كما يعتبر العمارين من المدربين المتميزين القريبين أيضا من اللاعبين.

ارشيدات في نيبال

وصل مدرب حراس المرمى والمحاضر الآسيوي خلدون ارشيدات إلى العاصمة النيبالية كاتماندو، للإشراف على دورة المستوى الأولى لمدربي حراس المرمى الآسيوية، التي تنطلق فعالياتها اليوم الاثنين وتستمر لمدة أسبوع.

وجاء اشراف ارشيدات على هذه الدورة، بتكليف من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصل ارشيدات إلى نيبال عصر يوم أمس، بعد رحلة شاقة، استمرت لساعات طويلة، لا سيما وأن الرحلة تضمنت استراحة في قطر لمدة 10 ساعات.

أسامة قاسم يرفض عرضا لبنانيا

رفض المدرب الوطني اسامة قاسم، عرضا من نادي شباب البرج اللبناني، للاشراف على تدريب فريقه لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وجاء رفض قاسم لهذا العرض، لأسباب مادية، حيث لم يلب العرض المالي طموحات قاسم الذي ارتفعت اسهمه في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بعد نجاحه في قيادة الفرق التي اشرف عليها.

ووفق المعلومات، فقد أجرت إدارة النادي اللبناني، اتصالا مع المدرب الأسبوع الماضي، وكشفت له عن رغبتها بالتعاقد معه، في ظل ما يمتلكه من سمعة عطرة.

وتفيد الأنباء أن قاسم وافق على فكرة التدريب في لبنان، ولكنه اختلف مع الإدارة على التفاصيل المالية، خاصة فيما يتعلق بالراتب والتفاصيل الأخرى.

يشار إلى أن اسامة قاسم، يعتبر حاليا أحد افضل المدربين المحليين، لدرجة أن البعض نادى لتعيينه مدربا للمنتخب الوطني.

رأفت وسعد يتحدثان عن أهداف “فزعة أهل”

صور نجما كرة القدم الأردنية المعتزلين رأفت علي وخالد سعد، فيديو لزيارتهما لأحد المنازل التي تستهدفها حملة “فزعة أهل” التي تهدف لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن.

ونشر النجمان الفيديو، الذي يصور زيارتهما للمنزل الذي يحتاج إلى ترميم، في ظل عدم قدرة الأسرة التي تعيش فيه، على استصلاحه.

وحث النجمان الجميع على المساهمة في ترميم عدد من بيوت الأسر العفيفة في جميع أنحاء المملكة.

ويشارك النجمان في مباراة فريقي قدامى الفيصلي والوحدات التي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، يوم الجمعة المقبل، تحت عنوان “قمة الخير”، والتي يرصد ريعها لمساعدة الأسر العفيفة.

وتقام مباراة “قمة الخير”، بتنظيم من شركة ” مبدعو الأردن”، وبالتعاون مع نقابة المهندسين.

نجوم الكرة يلتقون على مائدة حسان

التقى عدد من نجوم الكرة الاردنية يوم أول من أمس، على مائدة المدرب الأردني ناصر حسان، في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا حسان الذي يعمل مدربا في قطر، النجوم معتز ياسين وعبدالله الفاخوري ويوسف ابو جلبوش، والمدربين علاء العمرات وأحمد الدرزي وسعيد عليا، على حفل عشاء، احتفالا بنجاح عملية حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الفيصلي معتز ياسين.

ويخضع ياسين والفاخوري وابو جلبوش، لفترة علاج في مركز سبيتار الطبي بالدوحة، فيما يعمل العمرات والدرزي في اللجنة الفنية في الاتحاد القطري، ويعمل عليا مدربا هناك ايضا.

وحرص ناصر حسان، على ترتيب لقاء أردني، تخلله التطرق لشؤون وشجون الكرة الأردنية.

وكان النجوم المدعوون، وجهوا الشكر والتقدير لناصر حسان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافه، وحرصه الدائم على الاحتفاء بأي رياضي أردني يحضر إلى قطر.

شركة تتجه للمساعدة في تأهيل المدربين

كشفت شركة Perspectives، عن توجهها للمساعدة في تأهيل المدربين، من خلال دورات تدريبية تعقد في اسطنبول، دون أن تغني هذه الدورات عن الدورات الرسمية التي يعقدها اتحاد كرة القدم في عمان.

وأعلنت الشركة عن استحداث، ما يسمى بالدورة المصغرة للتدريب، باشراف محاضرين متخصصين، ولكن دون أن يحصل المشارك على شهادة رسمية، وانما يحصل على المعلومة والمواضيع التي تحتويها الدورة الرسمية بصورة مبسطة وسهلة.

وبدأت الشركة اتصالاتها مع لاعبين اعتزلوا اللعب، لاقناعهم بالمشاركة في هذه الدورات التي لم تبدأ بعد.

كواليس النجوم

• كشف نادي السلط عن إستياء شديد من حارس المرمى أحمد عبدالستار، بسبب عدم التزام الحارس بالاتفاق الذي جرى بينه وبين الإدارة، بشأن التوقيع على كشوفات نادي السلط، وتوجهه للتوقيع على كشوفات الوحدات.. مسؤول في السلط، أكد أن الاستياء جاء بسبب الاتفاق مع الحارس في جلسة والتوقيع في الأيام التالية، قبل أن يتفاجأ السلط باتفاق الحارس مع الوحدات.. السلط أكد على عمق العلاقة بينه وبين الوحدات وجماهيره، ولكنه يستغرب تصرف الحارس الذي كان بامكانه رفض عرض نادي السلط.

• السفارة السعودية في عمان، ثمنت عاليا دور اتحاد كرة القدم الأردني، في تسهيل مهمة توجه المنتخب السعودي لكرة القدم يوم أمس من عمان إلى رام الله للقاء المنتخب الفلسطيني يوم غد الثلاثاء بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.. المنتخب السعودي حط في عمان مساء يوم السبت الماضي، قبل ان يتوجه عبر الحافلة إلى فلسطين.

• نادي السلط فتح خطا من المفاوضات مع حارس مرمى أحد أندية المحترفين، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة، ولكن من دون اتفاق نهائي، بسبب رغبة الحارس في الابقاء على سرية المفاوضات، لحين الانتهاء من بعض الأمور المتعلقة بينه وبين ناديه الحالي.

المدير الفني لفريق الصريح عبدالله العمارين – (من المصدر)