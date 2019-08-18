الرمثا يفسخ عقد اسامة قاسم وخلدون ارشيدات بالتراضي

اربد – الغد – أعلن نادي الرمثا إنهاء عقد المدرب الوطني اسامة قاسم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم ومدرب الحراس خلدون ارشيدات بالتراضي بين الطرفين، وذلك عقب الإجتماع الذى عقد مساء امس السبت.

ولم تتضح بعد أسباب طلب قاسم فسخ العقد بتلك الصورة المفاجئة، خاصة وان الأمور كانت تبدو جيدة ومثالية بين النادي والجهاز الفني، الذي نجح في تجنيب الفريق خطر الهبوط، وقاده للمشهد الختامي بمسابقة كأس الاردن الموسم الماضي.

ولم تتضح بعد وجهة قاسم المقبلة، فيما اشارت مصادر الى ان ادارة الرمثا ستكثّف اتصالاتها سعيا للتعاقد مع جهاز فني جديد والخروج من المأزق، الذي وجدت نفسها فيه بعد رحيل اسامة قاسم وجهازه المعاون.