الرمثا يفوز على البقعة ببطولة الدرع

عمان – فاز فريق الرمثا لكرة القدم على فريق البقعة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتأتي هذه المباراة في اطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة درع الاتحاد التي انطلقت اليوم في أولى بطولات الموسم الكروي 2021. وسجل هدفي الرمثا اللاعبان محمد أبو زريق وحمزة الدردور في الدقيقتين 23 و87، ليحصل الفريق على أول 3 نقاط في البطولة.

وكان الوحدات فاز اليوم على سحاب بنتيجة 1-0 في منافسات المجموعة الأولى.

وتتواصل المنافسات يوم غد بإقامة مباراتين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث يلتقي عند الثالثة مساء فريقا الجزيرة وشباب الأردن، فيما يلتقي عند السادسة مساء فريقا السلط والجليل.