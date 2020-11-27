الرمثا يفوز على السلط في دوري المحترفين

عمان – الغد – فاز فريق الرمثا على فريق السلط 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في استاد الحسن في إربد ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لدوري المحترفين بكرة القدم.

وسجل هدفي الرمثا هادي الحوراني د. 52 والسنغالي كوليبالي د. 87 .

وبهذا الفوز يرفع الرمثا رصيده إلى 25 نقطة ويبقى في المركز الثالث في الترتيب العام للدوري، ويبقى السلط بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة.

إلى ذلك تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة عند الساعة 6.30 مساء عندما يلتقي شباب الأردن “16 نقطة” والأهلي “7 نقاط” في استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة.

مقالات ذات صلة