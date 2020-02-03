الرمثا يفوز على الوحدات ويتصدر مجموعته في درع الاتحاد

عمان – فاز فريق الرمثا على فريق الوحدات بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت اليوم الاثنين، على ستاد عمان الدولي في الجولة الثانية ببطولة الدرع لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز الثمين للرمثا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق اللاعب حمزة الدردور من ركلة جزاء.

ولم ترق المباراة التي جاءت في إطار منافسات المجموعة الثانية، إلى المستوى المأمول بين الفريقين المدججين بالنجوم حيث جاء اللقاء رتيباً ومملاً.

وتصدر فريق الرمثا المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الوحدات والسلط برصيد 3 نقاط لكل فريق ثم سحاب بدون نقاط.

وكان فريق السلط فاز اليوم على سحاب بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة لقاء الرمثا مع سحاب فيما يلعب السلط مع الوحدات.-(بترا)