الرمثا يفوز على الوحدات ويشعل المنافسة على لقب دوري المحترفين

مصطفى بالو



عمان- أشعل فريق الرمثا المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد الفوز المثير الذي حققه على فريق الوحدات بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الحسن بإربد في اطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

وتقدم فريق الرمثا “غزلان الشمال” إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، في الوقت الذي وقف رصيد الوحدات عند 29 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يحمله شريكه بالصدارة فريق السلط، وإن يتقدم الوحدات بفارق الأهداف

الرمثا 3 الوحدات 2

حوار تكتيكي رصين، فرضته تعليمات مدربي الرمثا والوحدات، العراقي أمين فيليب والوطني عبدالله أبوزمع، والذي تلخص بالسيطرة على منطقة العمليات، وإغلاقها بشكل متكاتف أمام هجمات المنافس، والاهتمام بإفتكاك الكرة وعدم ترك المساحات بفضل الكثافة العددية من وسط الملعب، وإن انتهج الفريقان ذات السيناريو التكتيكي في توزيع الأوراق بين 4-2-3-1 و4-1-3-2، واعتمد الرمثا على قدرات سائد خزاعلة ومصعب اللحام في إدارة ألعاب الدائرة، و انطلاقات حسان زحراوي، محمد شرارة وبشار ذيابات وتنويع الحلول الهجومية، للنشط حمزة الدردور، والذي لاقى حصارا ددفاعيا من يزن العرب، عبدالله نصيب، فراس شلباية ومحمد الدميري لحماية مرمى عبدالله الفاخوري.

وبذات الأسلوب الذي كان يعود فيه الزحراوي، ابوزريق وبشار، للتمركز بتقارب مع مصعب اللحام وسائد الخزاعلة، وتشكيل الحواجز الدفاعية في ملعب الرمثا، فيما يتحرر شلباية والدميري بشكل مدروس لتوفير الإسناد لأحمد ثائر وأحمد إلياس، حول الدائرة وتفعيل منظومة البناء، بتناغم مع أحمد سمير، وايجاد حلول الختراق برفقة سوني سعد، لايجاد الثغرات في دفاعات الرمثا التي تواجد فيها مهند خيرالله، كوليبالي، عمر مناصرة، يوسف أبوالجزر أمام حارس المرمى مالك شلبية.

ومرت الأحداث والمدربين يلعبان على تفاصيل صغيرة، وزعا الشوط الاول إلى وحدات بأفكار تكتيكية جريئة، وكان الوحدات الأنشط في الدقائق الأولى، ورمى بثقله نحو مرمى شلبية، ولحق زعترة بالكرة المرتدة من المدافع، وحولها عرضية زاحفة احدثت دربكها وابعدها الدفاع، وبعدها رد الرمثا بسرعة “غزلانه”، لينفذ مصعب اللحام كرة ثابتة، وارتقى لها يوسف ابوالجزر ارتدت من قائم مرمى الفاخوري، وعاد الحوار الى منتصف الملعب، في ظل رد وحداتي عبر هجمة منظمة من سمير، وحضرها سوني سعد، وغمزها محمود زعترة تألق شلبية في تحويلها على حساب ركنية.

وتميز الرمثا بسرعة الارتداد والبناء من الخلف إلى الأمام، وبقيت الخطورة ملازمة هجماته، ونفذ اللحام جملة فنية، عنما توغل من العمق، ومرر إلى حمزة الدردور الذي حضر الكرة أمام بشار ذيابات، والأخير سدد كرة قوية وقفت في احضان الفاخوري، الذي رد كرة خيرالله المهيأة من رأسية الخزاعلة إثر ركنية اللحام، ليتباعها القناص حمزة الدردور في مرمى الفاخوري، معلنا تقدم الرمثا عند د.24، لتشعل الأحداث في ظل محاولات الوحدات لتعديل النتيجة، ولكنه اصطدم بحسن تمركز وانضباط لاعبي الرمثا، مما اضطر سوني سعد إلى تسديد الكرة ردها شلبية بحضور تام، ليخطأ الفاخوري في إبعاد الكرة التي سددها ضعيفة، وصلت الخزاعلة ومررها صوب أبوزريق”شرارة” الذي سددها في المرمى هدفا ثانيا للرمثا د.40، وسط توهان رجال عمليات الوحدات وتفكك خطوطه وترك المساحات، والتي عاد منها الرمثا بهجمات مرتدة سريعة، ومن احداها مارس شرارة مهارته بمراوغة دفاعات الوحدات، وحضر كرة أمام الزحراوي الذي سدد بالمرمى هدفا رمثاويا ثالثا د.45+2، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرمثا بنتيجة 3-0.

“تقليص وحداتي”

واستمر الحوار التكتيكي في الملعب، وإن انتهى شوطه الأول بتفوق تكتيكي وتميز الرمثا في سرعة البناء والانتقال إلى الهجوم، إلا أن مدرب الوحدات حاول اللحاق بركب المباراة بتبديلات ترتيب غرفة العمليات، وفق توزيع تكتيكي يتماشى مع رؤيته، وزج بورقتي سليمان أبوزمع وإبراهيم الجوابرة، ورمى الوحدات بثقله نحو ملعب الرمثا، ليتوغل زريق ويسدد كرة تولت إلى ركنية، وتعاقبت الكرات الركنية لـ3 مرات متتالية، ونفذ ازريق كرة ارتدت من الدفاع صوب سليمان أبوزمع الذي سدد كرة، وتابعها ابراهم جوابري بالمرمى مسجلا الهدف الأول للوحدات د.50.

ورد مدرب الرمثا بإشراك عبد الرحمن أبوالكاس، والهدف زيادة ضبط منطقة العمليات واستعادة التوازن الرمثاوي فيها، واعتمد الرمثا على إغلاق ملعبه من وسط الملعب، والإرتداد بالهجمات السريعة صوب مرمى الوحدات، ومن احداها توغل “شرارة” وسدد كرة قوية ابعدها الدفاع إلى ركنية، فيما أبوزمع يطرح اوراقه الهجومية مشركا رجائي عايد وخالد عصام، واستمرار تبديلاته التكتيكية دفاعيا وهجوميا في الملعب، فيما الرمثا يمارس هدوئه وانضباطه في ملعب، وتوغل خالد عصام من الميسرة وعكس كرة عرضية احدثت دربكة، واحتج لاعوبو الرمثا بحجة لمس الكرة يد المدافع كوليبالي، وعاد مدرب الرمثا ليطرح أوراق محمد الرفاعي، علي عزايزة وهادي الحوراني، ودور أفكاره برؤية دفاعية في ملعبه حفاظا على تقدم فريقه.

وناور الوحدات بتحضيرات مطولة، والحلول الفعالة في الوصول إلى مرمى الرمثا، في ظل تكاتف دفاعي وفق السيناريو الذي رسمه مدرب فيليب بالاوراق البديلة، والعودة إلى ملعب الوحدات بالكرات المرتدة، لكن من دون خطورة فعلية على المرميين، وتواصلت محاولات ابوزمع بورقة الواعد مهند أبوطه، فيما الرمثا يمر باللقاء وفق ما أراد، إلا ان محاولات الوحدات أثمرت عن الهدف الثاني عند د.89، عندما عادت الكرة من الجوابري، وأخطأ المدافع خيرالله في تشتيت الكرة،ووصلت إلى زعترة الذي غمزها برأسه في مرمى شلبية، وتوالت الهجمات الوحداتية في ظل طلب مدرب الرمثا تعزيز الجانب الوحداتي بإشراك عامر ابوهضيب، اتمر السجال مع ارتداد “شرارة” السريع إلا العرب حول كرته لركنية، لتنتهي بعدها احداث المباراة المثيرة بفوز الرمثا بنتيجة 3-2.

المباراة في سطور

النتيجة: الرمثا 3 الوحدات 2

الأهداف: سجل للرمثا حمزة الدردور د.24، محمد أبوزريق د.40، وحسان الزحراوي د.45+2، فيما سجل للوحدات إبراهيم جوابري د.50، ومحمود زعترة د.89. ومرت الأحداث على صفيح ساخن مع اعلان الوقت بدل المبدد،

الحكام: محمد مفيد، أحمد مؤنس، فايز حسن، وسفيان الطاهات رابعا.

العقوبات: حمزة الدردور (الرمثا) حمزة سائد الخزاعلة (الرمثا)

الملعب: ستاد الحسسن بإربد.

مثل الفريقين:

-الرمثا: مالك شلبية، كوليبالي، مهند خيرالله، عمر مناصرة، يوسف أبوالجزر(هادي الحوراني)، سائد خزاعلة، مصعب اللحام(عامر ابوهضيب)، حسان زحراوي(محمد وائل الرفاعي)، محمد أبوزريق، بشار ذيابات(عبدالرحمن أبوالكاس)، وحمزة الدردور(علي عزايزة).

-الوحدات: عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، فراس شلباية(خالد عصام)، محمد الدميري، أحمد ثائر، أحمد إلياس(سليمان أبوزمع)، أحمد سمير(رجائي عايد)، أحمد زريق(مهند أبوطه)، سوني سعد(إبراهيم الجوابري) ومحمود زعترة.