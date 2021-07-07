الرمثا يقلب الطاولة على الوحدات في دوري المحترفين

خالد العميري

عمان – حول فريق نادي الرمثا تخلفه بهدف إلى فوز مستحق على فريق نادي الوحدات بنتيجة (2-1)، ضمن اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي، اليوم، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثانية من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع الرمثا رصيده إلى 17 نقطة متساويا مع فريق النادي الفيصلي في صدارة دوري المحترفين، فيما تراجع الوحدات إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة متخلفا بفارق نقطة عن شباب الأردن صاحب المركز الثالث (15 نقطة).

تشكيلة الفريقين:

الوحدات: عبد الله الفاخوري ، محمد الدميري ، يزن العرب ، احمد ثائر ، فراس شلباية ، احمد الياس (فادي عوض)، رجائي عايد ، احمد زريق (مهند أبو طه)، احمد سمير (خالد عصام)، منذر ابو عمارة (أنس العوضات)، ابراهيم الجوابرة.

الرمثا: مالك شلبيه، هادي الحوراني، كوليبالي، عمر مناصرة، يوسف ابو الجزر، مهند خير الله، سائد خزاعله، حسان الزحراوي (علي عزايزه)، محمد ابو زريق (هاشم بني خالد)، محمد وائل الزعبي (عمر أبو عاقولة)، حمزة الدردور (عبدالرحمن أبو الكاس).

الرمثا (2) الوحدات (1)

أحكم نادي الرمثا سيطرته على منطقة العمليات بوجود الخزاعله والزحراوي مع الاعتماد على انطلاقات الزعبي وشرارة، التي أرهقت دفاعات الوحدات، واثمرت عن ركلة جزاء في الدقيقة 8 بداعي عرقلة محمد الزعبي من قبل أحمد إلياس، نفذها حمزة الدردور وتصدى لها الحارس عبدالله الفاخوري، والتي سبقها احتجاج على صحة الركلة لمدة 5 دقائق من جانب لاعبي الوحدات.

وأمام أفضلية نادي الرمثا على أغلب فترات الحصة الأولى، تحركت مفاتيح لعب الوحدات في الدقائق الأخيرة، فتصدى القائم الأيسر لتسديدة أحمد سمير في الدقيقة 40، قبل أن يرتقي ابراهيم الجوابرة لعرضية أحمد زريق ويصطاد شباك الحارس مالك شلبية بكرة رأسية تهادت في الزاوية اليسرى عند الدقيقة 43.

وكاد منذر ابو عمارة أن يعزز تقدم الوحدات بعدما سدد كرة بعيدة المدى من منتصف الملعب مستغلا تقدم الحارس مالك شلبية، لكن الأخير تدارك الموقف وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لتنتهي نتيجة الشوط الاول بتقدم الوحدات بهدف نظيف.

أفضلية رمثاوية

جاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب الرمثا، الذي احتاج الى 3 دقائق فقط من أجل تسجيل هدف التعادل عبر لاعبه حسان الزحراوي، الذي انسل لتمريرة الدردور بين لاعبي الوحدات وسددها على يسار الفاخوري في الدقيقة 48، ثم منح حمزة الدردور فريق الرمثا أفضلية التقدم في النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57 بعدما ضرب الزعبي دفاعات الوحدات بكرة بينية استقبلها الدردور وسددها أرضية زاحفة تهادت في منتصف المرمى.

وحاول المدرب عبدالله أبو زمع تنشيط ألعابه بسحب احمد سمير ومنذر أبو عمارة وإبراهيم الجوابرة والدفع بأوراق خالد عصام والعوضات وسوني سعد بحثا عن استعادة الأفضلية، حيث كان الأخير قريبا من تعديل النتيجة بعدما استغل دربكة لاعبي الرمثا وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس مالك شلبية في الدقيقة 69.

ولم يبدي الوحدات أي ردة فعل حقيقة لتعديل النتيجة مع تبقي 10 دقائق على نهاية المباراة، ليقدم شرارة فاصلا مهاريا أمام لاعبي الوحدات إلى جانب حمزة الدردور، قبل أن ينقذ الفاخوري الموقف.

وعزز مدرب الرمثا بلال اللحام من فاعلية منظومته الهجومية، بسحب الدردور والزحراوي والزج بورقتي أبو الكاس وعزايزه، لمحاولة تأمين النتيجة بهدف ثالث، لكن العوضات كان قريبا من تعديل النتيجة لمصلحة الوحدات، قبل أن يتصدى مالك شلبيه لتسديدته بكل براعة ومن بعده العارضة، ومع تبادل السيطرة بين الفريقين، انتهت المباراة على وقع اشتباك بالأيدي بين محمد الدميري وهادي الحوراني اللذان غادرا بالبطاقة الحمراء إلى جانب حمزة الدردور وفادي عوض، لينتهي اللقاء بفوز ثمين ل “غزلان الشمال” بهدفين مقابل هدف واحد للوحدات.