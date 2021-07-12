الرمثا يقلب تأخره مرتين إلى فوز على معان ويتقدم لصدارة مشتركة بدوري المحترفين



محمد عمّار



عمان – قلب الرمثا تأخره مرتين امام معان، الى الفوز بصعوبة بالغة 3-2، في ختام مباريات الاسبوع التاسع من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ستاد الحسن في اربد، وبهذا الفوز يتقدم الرمثا ليشارك الفيصلي الصدارة برصيد 20 نقطة مع تقدم الاخير بفارق هدف.

الرمثا 3 معان 2

لم يترك معان المساحات لمنافسه الرمثا، وبادر مبكرا للسيطرة على الاجواء، وسط كرات ارضية متقنة، ونسق هجومي مدروس، وفعالية هجومية، من خلال الحلول الفردية، او من خلا لالتصويبات القوية من خارج المنطقة المحرمة، لوضع حارس الرمثا مالك شلبية الذي تصدى ببراعة لتسديدة اسامى اسريوة ابععدها لركنية، نفذت امام سند جعارة الذي راوغ اكثر من لاعب وسدد كرة ابعدها شلبية لركنية، وعاد موافي وسدد كرة كرباجية ابعدها شلبية لركنية.

اداء معان الذي فرض حضوره في منطقة العمليات من خلال انسجام مهدي علامة وخالد البري في منطقة الارتكاز، مع تسريع وتير الكرات صوب طرفي المنتصف سند جعارة محمود موافي، واسناد الظهيرين فادي الناطور ويزن الغرابلة، اتاحت المساحات لاسامة اسريوة لتشكيل ثنائي هجومي الى جانب المصري عمرو شحات، فامتلك معان المبادرات الهجومية، قبل ان يمرر موافي كرة في الميمنة وصلت لجعارة الذي موه وترك ثلاثي الرمثا خيرالله وابو هضيب والمناصرة في مكان، وسدد كرة كرباجية بيسراه، ارتطمت بالحارس شلبية وتابعت ميسرها للشباك هدف معان الاول في الدقيقة 15.

الهدف استفز المضيف، فاعاد مدرب الرمثا ترتيب خطوط الفريق، فكان عامر ابو هضيب وسائد الخزاعلة في منطقة الارتكاز، والى جوارهما حسان الزحراوي ومحمد ابو زريق، فيما كان بشار ذيابات يتأخر في اسناد محمد وائل الزعبي الذي بقي اسيرا بين فكي كماشة علي المصري ومحمود مشعل، في ظل اسناد مقنن من الظهيرين عمر مناصرة ويوسف ابو جزر، فبقيت العاب الرمثا على مشارف جزاء حارس معان رشيد رفيد.

الرمثا حاول استثمار الكرات الثابتة، ومن احداها نفذ المناصرة كرة ارتقى لها كوليبالي وسددها برأسه باحضان رشيد رفيد، فيما ذهبت عرضية اسريوة باحضان شلبية قبل تدخل عمرو الشحات، وكاد خيرالله ان يحقق التعادل من ركلة ابو جزر، ابعدها رفيد لركنية، نفذها مناصرة امام خيرالله برأسه باحضان رفيد، لتنتهي احدث الحصة الاولى معانية بامتياز وبهدف.

اركلتا جزاء وفوز صعب

مطلع الحصة الثانية جاء ناريا، بعدما دفع مدرب الرمثا بالبديلين مصعب اللحام وعبدالرحمن ابو الكاس عوضا عن بشار ذيابات وسائد الخزاعلة، ليستقبل شرارة كرة على مشارف الجزاء ليرواغ اكثر من لاعب ويرفع كرة نصف طائرة على نقطة الجزاء وصلت مصعب اللحام الذي سددها على الطاير في شباك رشيد رفيد هدف التعادل في الدقيقة 46.

التشكيلة الجديدة للرمثا في الحصة الثانية وهدف التعديل، منحت الرمثا الوقت الكافي والمناسب لفرض السيطرة على الاجواء، مع تراجع اغلب لاعبي معان للمواقع الدفاعية والتركيز على الهجمات المرتدة، ومن كرة خاطفة مرر ابو الكاس كرة صوب ابو جزر الذي سددها بتهور فوق المرمى بقليل، وتصدت عارضة رشيد للكرة الثابتة التي نفذها محمد ابو زريق، قبل ان يسيطر علها دفاعات معان.

دفع مدرب معان بورقتي ابراهيم الرواد وعبدالعزيز اسريوة عوضا عن الشحات والبري، ومن اول لمسة للرواد استقبل الكرة على خط المنتصف وسار بالكرة وراوغ ابو هضيب وسدد كرة ملأت شباك مالك شلبية الهدف الثاني لمعان في الدقيقة 69.

انتفض الرمثا واندفع صوب مرمى معان للتعديل، ونجح في الحصول على ركلة جزاء اثر اعثار ابو الكاس من قبل المصري، تصدى لتنفيذها المدافع كوليبالي على يمين رشيد هدف التعادل في الدقيقة 76.

زج مدرب الرمثا بورقة مجد الزعبي الهجومية عوضا عن حسان الزحراوي، ليدفع مدرب الرمثا بالبديل احمد السلمان عوضا عن كوليبالي للاصابة، ليتراجع ابو هضيب لمركز المصاب كقلب دفاع، ومن كرة بين ابو زريق واللحام الذي دخل المنطقة المحرمة ويتعرض للاعثار من عبدالعزيز اسريوة، لتكون ركلة الجزاء الثانية للرمثا نفذها ابو زريق بيسراه على يسار رفيد الهدف الثالث في الدقيقة 87.

دفع مدرب معان باخر اوراقه، عندما دفع بالمهاجم محمد غانم عوضا عن قلب الدفاع علي المصري، وتألق شلبية بالتصدي لكرة الرواد، وفي الوقت بدل الضائع دفع مدرب الرمثا بالمدافع عمر ابو عاقولة عوضا عن قلب الهجوم محمد وائل الزعبي، لتمضي الدقائق دون اضافات، لتنتهي المباراة بفوز صعب للرمثا على معان 3-2.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز الرمثا على معان 3-2

سجل الاهداف : سند اجعارة د: 15، ابراهيم الرواد د: 69 (معان) مصعب اللحام د: 46، كوليبالي ج د : 76، محمد ابو زريق ج د : 87 (الرمثا)

الملعب : ستاد الحسن في اربد

الحكام : عبدالرحمن شتيوي، حمزة سعادة، منذر عقيلان وفايز حسن.

العقوبات : انذار للاعب عمر اسريوة، مهدي علامة، المدير الفني ديان صالح (معان)، مصعب اللحام، محمد ابو زريق، مجد الزعبي (الرمثا)

مثل الرمثا : مالك شلبية، مهند خيرالله، كوليبالي، عمر مناصرة، يوسف ابو الجزر، عامر ابو هضيب، سائد الخزاعلة، محمد ابو زريق، حسان الزحراوي (مجد الزعبي)، بشار ذيابات (مصعب اللحام) ومحمد وائل الرفاعي (عمر ابو عاقولة)

مثل معان : رشيد رفيد، علي المصري (محمد غانم)، محمود مشعل، فادي الناطور، يزن الغرابلة، مهدي علامة، خالد البري (عبدالعزيز اسريوة)، سند جعارة، محمود موافي، عمر اسريوة، عمرو شحات (ابراهيم الرواد).