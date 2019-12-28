الرمثا ينذر السيلية ويطالبه بـ200 ألف..جيجا والليلي ضمن خيارات الفيصلي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يفاضل بين جيجا والليلي بعد إقالة العوضات

تفيد المعلومات الواردة من النادي الفيصلي، أن هناك مفاوضات مع عدد من المدربين، لتعيين مدير فني جديد، خلفا للمدرب راتب العوضات الذي أعلن الفيصلي اعفائه من منصبه أول من أمس.

ووفق المعلومات، فإن الفيصلي يفاضل بشكل أكبر بين المدرب التونسي شهاب الليلي، وبين المدرب الألباني الكسندر جيجا، الذي حضر قبل حوالي شهر لتدريب فريق الرمثا، قبل أن يغادر بعد خلافات نشبت بينه وبين الرمثا قبيل مباشرته مهام عمله.

وشهد يوم أمس، اتصالات مكثفة مع المدربين، في انتظار أن تكون رؤية الإدارة قد اتضحت مساء يوم أمس.

وكان العوضات وعقب إبلاغه بقرار الإعفاء، أكد أنه كان يتمنى أن يفرح الجماهير بالتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، متمنيا التوفيق للفيصلي الذي اعتبره بيته الثاني.

الفيصلي يدرس ملف المحترفين ويناقش استمرارية المحترف دومنيك

بدأ النادي الفيصلي بدراسة سريعة لملف المحترفين الأجانب في صفوف الفريق، بعد فترة من عدم الاستقرار شهدها الفريق في الأيام الماضية.

وتفيد المعلومات، أن الفيصلي استقر على المحترف العراقي فرحان شكور، في ظل مستواه الفني الجيد وفق حديث الفيصلي، إلى جانب سيرته الذاتية الجيدة.

وفيما يتعلق بالمحترف السنغالي دومنيك ميندي، فإن الفيصلي بدأ في اعادة النظر باستمرارية اللاعب، بسبب معاناته من اصابة أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وبدأ الفيصلي بالوقوف على حالة اللاعب السنغالي، في انتظار اتخاذ قرار الابعاد في حال أثبتت الفحوصات الطبية حاجته لمزيد من الوقت لاسترداد عافيته، أما في حال تعافيه فإن الفيصلي سيتمسك به رغم الترجيحات بالاستغناء عنه.

الفيصلي أيضا يواصل البحث عن محترف أجنبي، أو محترفين اثنين في حال تم ابعاد ميندي، في انتظار خطوات سريعة في الأيام القليلة المقبلة، للتعاقد مع محترفين قادرين على إثراء الفريق في المنافسات الرسمية المقبلة، خاصة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، الذي تنطلق منافساته اعتبارا من يوم 14 الشهر المقبل بلقاء فريق الكويت الكويتي.

الرمثا ينذر السيلية ويطالب بـ200 ألف دولار

وجه نادي الرمثا انذارا رسميا لنادي السيلية القطري، لعدم تسديده للمستحقات المالية المترتبة للرمثا بعد انتقال لاعبه محمد أبو زريق “شرارة” إلى صفوف الفريق القطري.

وأعلن الرمثا أن مدة الإنذار لفريق السيلية تمتد لعشرة أيام، وفي حال لم يلتزم الفريق القطري بدفع المبلغ، فإن الرمثا سيكون مضطرا للتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتقديم شكوى رسمية.

وأكد الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، في رده على استفسارات “الغد”، أن الرمثا تريث قليلا، للحصول على المستحقات، وتمت مخاطبة السيلية لدفع المبلغ دون الحصول على رد إيجابي، وبالتالي اللجوء لخيار توجيه انذار قارب على الانتهاء، في انتظار الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد خطوات تصعيدية للرمثا تتمثل باللجوء إلى “الفيفا”، في حال لم يلتزم الفريق القطري.

وكشف الناطق الاعلامي، أن الرمثا يطالب بمبلغ 200 ألف دولار من صفقة انتقال لاعبه “شرارة.

“الأولمبي” يستدعي العموري ويودع هاني

استدعى المنتخب الأولمبي لكرة القدم يوم أمس لاعب فريق الوحدات معاذ العموري، للالتحاق بالمنتخب المتواجد حاليا في ماليزيا، والذي يستعد للتوجه إلى تايلند لبدء مشاركته في النهائيات الآسيوية التي تنطلق اعتبارا من يوم 8 الشهر المقبل.

وأجرى المنتخب الأولمبي اتصالا مع النادي واللاعب واتحاد الكرة، لتأمين التحاقه بالمنتخب في أقرب وقت.

وجاء استدعاء العموري تحسبا لغيابات محتملة في المنتخب الذي ما يزال يعيش حالة من الارتباك بسبب عدم قدرته على التجمع بشكل نهائي.

إلى ذلك، ودع المنتخب الأولمبي يوم أمس، لاعبه عمر هاني الذي غادر ماليزيا متوجها إلى قبرص، للالتحاق بفريقه أبويل.

وجاءت هذه الخطوة، بسبب طلب النادي القبرصي للاعب هاني الالتحاق بالفريق في الفترة الحالية، في ظل تعيين مدير فني جديد، الأمر الذي أربك تحضيرات المنتخب.

ومن المنتظر أن يلاقي الأولمبي نادي بيتالينغ جايا الماليزي يوم غد وديا، حيث يسعى الجهاز الفني لإجراء اكبر قدر ممكن من المباريات الودية قبل الوصول إلى الموعد الرسمي.

ويشارك الأولمبي في النهائيات عن المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الشمالية وفيتنام والإمارات، حيث يفتتح مشواره بالبطولة بمواجهة كوريا الشمالية 10 كانون الثاني (يناير)، ثم يلاقي فيتنام يوم 13 المقبل، وينهي دور المجموعات أمام الإمارات يوم 16 منه.

الحسين إربد يقترب

من مدافع تونسي

دخل نادي الحسين إربد، في مفاوضات مع لاعب تونسي شاب، في اطار البحث عن مواصلة تعزيز صفوف الفريق، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين في الموسم الكروي الجديد 2020.

ووفق المعلومات، فإن اتصالات جرت في الأيام الماضية مع المدافع التونسي، الذي اعلن موافقته المبدئية، في حال نجح في اقناع ناديه التونسي بفسخ عقده.

ويواصل المدافع حاليا، مشاركته مع فريقه التونسي في المباريات الرسمية في البطولات التونسية، في انتظار قرار إدارته في امكانية فسخ العقد.

ويخوض اللاعب التونسي اليوم مع فريقه مباراة في الدوري التونسي، قبل أن يطلب رسميا من ناديه السماح له بخوض أول تجربة احتراف خارجية.

ويسعى الحسين اربد، لتعزيز دفاعاته التي ظهرت بشكل غير مطمئن في المباريات الودية الماضية، في انتظار البحث عن محترف مدافع قادر على إثراء الخط الخلفي.

الحسين اربد أيضا ما يزال ينتظر وصول المحترف مايكل الذي تسببت الاجراءات في تأخير حضوره إلى عمان.

إلى ذلك، ينتظر الحسين اربد تسلم ملعبه رسميا من المقاول ووزارة الشباب، بعد فترة خضع فيها الملعب لإعادة تأهيل.

ووفق الاتفاقات، فإن ناديي الحسين اربد والعربي، ينتظر أن يتسلما ملعبهما المشترك خلال الأسبوع المقبل، إلا أن الظروف الجوية والأمطار التي هطلت على المملكة في الأيام الأخيرة، ربما تؤخر تسليم الملعب الذي ينتظره لاعبو الحسين اربد بفارغ الصبر، ليتيح لهم فرصة استخدامه بدلا من السفر شبه اليومي إلى مدينة الرمثا، لإجراء تدريباتهم هناك.

لاعبو الشرطة العراقي يستعدون لمعسكر تدريبي في عمان

يدرس نادي الشرطة العراقي، اقامة معسكر تدريبي لفريق كرة القدم في عمان الشهر المقبل، في اطار التحضيرات للاستحقاقات المحلية والخارجية.

وأكد المدرب العام في فريق الشرطة هيثم الشبول، أن فريقه يتجه لإقامة معسكر تدريبي في عمان، تتخلله إقامة مباراتين وديتين ربما تكون إحداهما مع الفيصلي.

وكشف الشبول أن هناك مقترحين لإقامة المعسكر الأول يبدأ اعتبارا من يوم 5 المقبل، فيما المقترح الثاني اعتبارا من يوم 8 المقبل وحتى 20 من نفس الشهر.

ولفت مدرب فريق الشرطة، أن الفريق بدأ بالبحث عن ملاعب للتدريب، لافتا إلى أنه تحدث مع اتحاد كرة القدم، لمعرفة إمكانية تأمين تدريبات على ملاعب من العشب الطبيعي.

وفي حال اقام الفريق العراقي معسكره التدريبي في عمان، فإنها ستكون فرصة للأندية المحلية لخوض مباريات قوية، استعدادا للاستقاقات المقبلة، لا سيما فريق الفيصلي الذي يحتاج لمباريات على مستويات فنية عالية، استعدادا للمشاركة في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.

الحكمان إسراء وإسلام تغادران للبحرين

غادرت أول من أمس، الحكمان بكرة القدم إسراء مبيضين وإسلام العبادي، متوجهتين إلى البحرين، للمشاركة في إدارة مباريات ببطولة غرب آسيا للشابات لكرة القدم، التي تنطلق اليوم في المنامة.

وكان اتحاد غرب آسيا، اختار الحكمين الأردنيتين للمشاركة في إدارة المباريات، في ظل المستوى المتميز الذي تمتلكانه.

ويشارك منتخب الشابات في البطولة، حيث يستهل مشواره اليوم بلقاء نظيره اللبناني، قبل أن يلتقي العراق يوم الثلاثاء المقبل، على أن يواجه المنتخب الاماراتي يوم الخميس المقبل.

النصر يزرع 4 أهداف

في مرمى شفيع

تلقت شباك حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع، المحترف حاليا مع فريق الفيحاء السعودي، 4 أهداف في مباراته يوم أمس امام فريق النصر في اطار منافسات الدوري السعودي.

وكان بطل المباراة المحترف المغربي في صفوف فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”.

وقلب النصر تأخره أمام مضيفه الفيحاء، في الجولة 13 من الدوري، حيث سجل له عبد الرزاق حمدالله “هاتريك” وسلطان الغنام، فيما أحرز هدف الفيحاء روني فيرنانديز في الدقيقة 11 من المباراة، فيما جاءت أهداف النصر في الدقائق 73 و81 و88 و91.

وارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 16 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة طرد 3 لاعبين، وهم ثنائي الفيحاء صامويل أوسو في الدقيقة 43، وأدميلسون دياز باروس في الدقيقة 70، بجانب لاعب النصر براد جونز في الدقيقة 64.

ويعتبر هذا الظهور الأول لشفيع مع الفيحاء، بعد احتجابه عن مباريات الفريق في المباريات الأخيرة.

مدربو الجزيرة يوقعون رسميا على كشوفات النادي

اعلن نادي الجزيرة توقيع الجهاز الفني لفريق كرة القدم رسميا على كشوفات النادي، لقيادته خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

وأشار الناطق الاعلامي للجزيرة الدكتور زياد الرميلي، أن المدير الفني أمجد أبو طعيمة والمدرب عامر عقل ومدرب حراس المرمى وسام حزين، وقعوا على كشوفات الجزيرة رسميا، رغم مواصلتهم العمل مع الفريق في الفترة الماضية.

كما أكد الرميلي، استمرار مهند المحارمة في عمله مديرا إداريا للفريق، وراضي الزواهرة منسقا اعلاميا.

يشار إلى أن اللجنة المؤقتة تسعى لاعادة ترتيب أوراق النادي، خاصة فريق كرة القدم، قبيل حضور الإدارة الجديدة التي سيتم انتخابها يوم 10 الشهر المقبل.

كواليس النجوم

• نادي الوحدات كشف عن عدم قدرته على التواصل مع لاعبه حمزة الدردور حتى عصر يوم أمس، رغم الموعد المتفق عليه بين الطرفين، والذي كان مقررا يوم أمس.. “الغد” وفي اتصال مع اللجنة الرياضية في الوحدات، أكدت انها استمرت في محاولات الاتصال بالدردور لحوالي ساعتين يوم أمس، لمعرفة فيما اذا كان سيحضر للاجتماع أم لا… اللجنة اشارت إلى انها استمرت في الاتصال باللاعب حتى الساعة الثالثة والنصف مساء دون التمكن من التواصل مع اللاعب الذي لم يعتذر ايضا عن عدم حضور الاجتماع… اللجنة أكدت أنها ستواصل مساء “مساء يوم أمس” محاولاته للتواصل مع اللاعب أملا في التأكيد على الموعد المخصص لمناقشة اسباب طلبه فسخ العقد، والعمل على حسم الموضوع.

• لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة القدم، المتواجدين حاليا في معسكر تدريبي في ماليزيا، شكوا ارتفاع في الرطوبة ودرجات الحرارة في معسكرهم الذي يأتي في اطار التحضير للنهائيات الآسيوية التي تقام في تايلند اعتبارا من يوم 8 الشهر المقبل.

• في ظل غياب لاعب الفيصلي يوسف ابو جلبوش، عن الفريق بسبب الاصابة، وحاجته لفترة أطول للتعافي، بدأ البعض في النادي بالتفكير بمفاتحة اللاعب سعيد مرجان الذي لعب في الموسم الماضي مع فريق الوحدات… إلى ذلك، انهى الوحدات رسميا يوم أمس السبت، تعاقده مع مرجان بالتراضي، حيث التقى أمين سر نادي الوحدات عوض الاسمر والمدير المالي بسام شلباية باللاعب الذي وقع على مخالصة مالية.. الوحدات اشاد باللاعب مرجان الذي لعب في صفوف الفريق لمدة موسمين، ونجح معه في تحقيق القاب الدرع والدوري وكأس الكوؤس… مرجان سجل مع الوحدات في الموسم الأول 13 هدفا.

• المشاكل المالية بدأت تطل برأسها على الأندية، رغم عدم بدء الموسم الكروي الجديد حتى الأن.. أندية بدأت تواجه مطالب لاعبيها بالمستحقات المالية، وتلويحهم بالاضراب عن التدريبات في حال لم يتسلموا رواتبهم ومقدمات عقودهم.

• المحترف السوري السابق في فريق الجزيرة لكرة القدم محمد وائل الرفاعي، ينتظر فيما اذا كان الجزيرة سيدفع مستحقاته المالية، أم أنه سيوافق على مزيد من العقوبات في حال تأخيره… اللاعب سبق وأن حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يفرض على الجزيرة دفع مبلغ مالي يصل إلى حوالي 29 ألف دولار… اللجنة المؤقتة في الجزيرة سبق وأن أكدت أن قضية الرفاعي تعتبر من اولوياتها، إلى جانب قضية المدرب السوري السابق نزار محروس الذي نجحت اللجنة في انهائها، على أمل الانتهاء من قضية الرفاعي في حال تمكنت من تأمين مستحقاته.

• انضمام اللاعبين عمر مناصرة وفادي الناطور، إلى صفوف فريق الرمثا، عزز من تطلعات جماهير النادي لتحقيق نتائج لافتة ومميزة في الموسم الجديد… الجمهور استعرض الاسماء التي تم التعاقد معها، معتبرا أنها قادرة على المنافسة للوصول إلى منصات التتويج، وانها بنفس الوقت تحتاج لدعم جماهير النادي لتحقيق الاهداف المنشودة.

• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، حصلوا على استراحة لمدة يومين، بعد مباراتهم يوم الخميس الماضي أمام فريق الحسين اربد، التي انتهت بفوز الوحدات بنتيجة 4-0… نتيجة المباراة كانت ثقيلة على جماهير الحسين اربد، ما دفع البعض لتوجيه الانتقاد للفريق، مطالبا بتصحيح المسار قبل فوات الأوان، فيما اعتبر البعض الأخر أن الفريق يقدم كرة جيدة، وأن الخسارة جاءت في اطار مرحلة اعداد ومن الطبيعي ان يكون الفريق غير جاهز بالشكل المطلوب، مطالبين بالصبر على الفريق ودعمه معنويا… أحد مسؤولي النادي أكد أنه كان سعيدا بالنتيجة لأنها اعطت النادي تصورا افضل حول الفريق، المطالب بتصحيح الاخطاء في مباريات ودية قبيل انطلاق المنافسات المحلية.

• الحسين اربد يرصد لاعبا قدم شكوى ضد ناديه، بانتظار التعاقد معه… الحسين اربد ينتظر قيام اللاعب بفسخ عقده مع ناديه الحالي، تمهيدا لمفاوضته.