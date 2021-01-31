الرهان الإقليمي الكبير على مستقبل مستدام وشامل



دبي-تتبنى الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استراتيجيات لتخفيض اعتمادها على النفط والغاز وتنويع اقتصاداتها. على سبيل المثال، حددت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافا وطنية واضحة لمستقبل أكثر استدامة من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك التركيز على الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تحدد هدفا بنسبة 50 % من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأكد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والعضو المنتدب لمجموعة الهلال، على الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الشركات في هذا التحول، ومسؤوليتها في توليد الفرص التي يحتاجها الشباب للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحدث بدر جعفر في جلسة بعنوان “تنفيذ رأسمالية أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ضمن أجندة دافوس 2021 للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، ومحمد جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية.

وقال بدر جعفر: “ليس أمام الشركات خيار آخر سوى أن تكون في طليعة معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية في منطقتنا. إنها ليست مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة تجارية طويلة الأجل، وأصبح الرابط الذي لا ينفصم بين النجاح الاقتصادي طويل الأجل والتأثير المجتمعي الإيجابي واضحا بشكل متزايد أمام الجميع “.

يعد خلق فرص جديدة للشباب ضرورة ملحة بشكل متزايد، حيث تم القضاء على ما يقدر بـ 10 % من ساعات العمل في المنطقة في العام 2020 بسبب كوفيد 19، أي ما يعادل فقدان 24 مليون وظيفة بدوام كامل. ويبرز إحصاء تصورات المخاطر العالمية الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي بوضوح خيبة أمل الشباب وتآكل التماسك الاجتماعي بوصفها كتهديدات خطيرة قصيرة الأجل للعالم.