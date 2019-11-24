الروابدة وبني عطية يلتحقان بتدريبات المنتخب الأولمبي

عمان – الغد – استأنف المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما ، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب أحمد عبدالقادر، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية مطلع كانون الثاني من العام المقبل في تايلند، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشهد تدريب اليوم والذي اقيم على ملعب البولو، مشاركة اللاعبين نور الروابدة ومحمد بني عطية عقب انتهاء استحقاق المنتخب الوطني الأول، فيما احتجب عن القائمة كل من: أحمد ثائر وعبدالله الفاخوري ومعاذ العموري.

وركز الجهاز الفني على الجانبين البدني والفني، حيث عمد إلى اجراء تمرين بدني في الصالة الرياضية، وعدد من التمارين على ملعب البولو المختصة بالجانب التكتيكي.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين 3 أيام راحة، عقب المشاركة في بطولة دبي الدولية، والتي حقق خلالها المنتخب المركز الثالث من انتصارين وتعادل وخسارة.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الرابعة إلى جانب فيتنام وكوريا الشمالية والإمارات.