الروابدة يرعى حفل توزيع جائزة حبيب الزيودي للشعر مساء الأثنين

تحيي دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى مساء اليوم الأثنين الذكرى العاشرة لوفاة شاعر الأردن الكبير حبيب الزيودي، أحد أبرز القامات الإبداعية الأردنية في الشعر، والذي وظف قصائده الأجمل في حب الوطن وشعبه وقيادته.

وبهذه المناسبة، ينظم عند السادسة من مساء اليوم حفل توزيع “جائزة حبيب الزيودي للشعر الفصيح” في دورتها الثانية 2022، تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة في المسرح الرئيسي بمركز الحسين الثقافي في رأس العين.

وأكدت دائرة المرافق والبرامج الثقافية ان هذه الجائزة الإبداعية والحفل يأتيان تكريما لروح وذكرى شاعر الأردن الكبير حبيب الزيودي، الذي خطفه الموت مبكرا عام 2012، وبعد أن أعطى من إبداعه وشعره وسمو روحه الوطنية الكثير للأردن وناسه، فلا أقل من تخليد ذكراه وتشجيع الشباب المبدع على الحذو حذوه في مجال الإبداع الشعري.

ويتضمن الحفل اليوم توزيع ثلاث جوائز عن فئة ديوان الشعر الفصيح وثلاث أخرى عن فئة القصيدة الفصيحة، والتي تقدم لها عشرات الشعراء والمبدعين الشباب.

والشاعر الفقيد الزيودي أثرى مكتبة الشعر الأردني والعربي بالعديد من الدواوين الشعرية، أبرزها: “الشيخ يحلم بالمطر”، “طوق المغني”، “ناي الراعي” و”منازل أهلي”.

وتوفي الزيودي في 27 تشرين أول عام 2012 عن عمر ناهز التاسعة والأربعين، ودفن في قريته العالوك .