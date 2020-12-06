الروابدة يغادر المستشفى ويتحدث عن إصابة قديمة

عمان – الغد – غادر نجم فريق الصريح لكرة القدم عبدالرؤوف الروابدة المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية في القدم، اشتملت على زرع بلاتين وبرغي في مكان الإصابة التي جاءت خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة بدوري المحترفين.

وأكد الروابدة في تصريح لـ”الغد”، أن العملية تكللت بنجاح، متمنيا أن يوافق اتحاد كرة القدم على طلب نادي الصريح، باتاحة المجال أمامه لاستكمال العلاج في مركز سبيتار الطبي بقطر.

واستذكر الروابدة إصابة مشابهة تماما لإصابته هذه، عندما تعرض لخلع في القدم وكسر في عضلة بالساق، خلال مباراة ودية جمعت فريقه السابق العربي مع كفرسوم العام 2011.

وقال: العام 2011 تعرضت لإصابة مشابهة، بل ان الإصابة الحالية أخف وطأة من إصابة 2011، وهو ما تحدث به الطبيب الذي أشرف بنفسه على العمليتين.

ولفت الروابدة أنه حاليا لا يستطيع تحريك القدم نهائيا، بسبب البرغي الذي تم زراعته، والذي يحتاج للبقاء في موضعه لفترة معينة.

يشار إلى أن لاعب الجزيرة محمد الباشا الذي تسبب في إصابة الروابدة، اتصل أكثر من مرة باللاعب واطمأن عليه وقدم اعتذاره عما جرى في المباراة، متمنيا له عودة سريعة للملاعب. – (أخبار النجوم)