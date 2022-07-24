الروابدة ينضم للفيصلي حتى نهاية الموسم الحالي

عمان- الغد- أعلن النادي الفيصلي عن ضم لاعب المنتخب الوطني نور الدين الروابدة، ليمثل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، صورة تجمع رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي جهاد قطيشات مع الروابدة، والتي جمعتهما بمقر النادي في غمدان.

ويعد الروابدة البالغ من العمر 25 عاما أحد أبرز لاعبي المنتخب الوطني، والذي بدأ مسيرته الكروية مع نادي الجزيرة بمختلف فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى الموسم الماضي، أن يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي مع المحرق البحريني.