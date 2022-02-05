الروابدة: 4 قواعد لنجاح أي حزب أردني

احمد التميمي

اربد – شرح رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة سبل نجاح اي حزب والتي تتمثل في ٤ قواعد اساسية.

وقال الروابدة خلال اشهاره حزب “القدوة” الاردني، في مركز اربد الثقافي، إن اولى تلك القواعد تتمثل بانطلاقه من القاعدة، وان يمارس الحزب الديمقراطية وان يعالج هموم المواطن كالبطالة والفقر والفساد وان يؤمن بالوحدة الوطنية.

واكد أن المستقبل الان هو للاحزاب البرامجية وان الديمقراطية هي النظام الامثل، وان الحزب يتشكل من خلال الانتخابات وليس بقرار اداري.

واكد الروابدة ان البلاد العربية لم تعرف الحزبية لغاية الان، وان الحزب عبارة عن مجموعة من الاشخاص يعملون للوصول الى الحكم والمشاركة فيه من خلال صناديق الانتخاب وان يحتكم الحزب الى الحقيقة.

بدوره، قال الامين العام للحزب اياد النجار إن المرحلة المقبلة تتطلب ان نكون ايجاببين بناة مؤمنين بقدرة الاردنيين على صناعة مستقبلهم ومستقبل الاجيال القادمة.

واكد النجار ان الحزب سيكون له راي ومشاركة حقيقية في مستقبل البلد وسيشكل اضافة نوعية للاردن.