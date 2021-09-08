الرواتب تضرب التفاصيل الفنية في الحسين إربد

عمان – الغد – ضربت الرواتب الشهرية للاعبي فريق الحسين إربد لكرة القدم، التفاصيل الفنية التي تأثرت كثيرا، نتيجة تكرار إضرابات اللاعبين واحتجابهم عن التمارين، والتي كان أخرها أول من أمس، بسبب عدم تسديد المستحقات.

وبدا المدير الفني للفريق اسامة قاسم، غير راض عما يدور في النادي، بسبب تأثير تلك الإضرابات على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري والكأس.

ورفض اللاعبون المشاركة في تدريب أول من أمس، ما دفع اللجنة المؤقتة لسرعة التحرك، واستعجال صرف الحوالة التي تكفل بها الرئيس الفخري للنادي عامر أبو عبيد، حيث نجحت الجهود بدفع رواتب اللاعبين أمس. -(أخبار النجوم)