الرواجبة: الأردن يحقق إنجازات كبيرة بمجال تكنولوجيا المعلومات والريادة

عمان- الغد- قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم الرواجبة ان الاردن وبفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حققت انجازات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال .

وبين الرواجبة في بيان صحافي اصدره بمناسبة عيد الاستقلال المجيد ان التطورات الكبيرة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبته المستمرة للأحداث المتسارعة مكنت الاردن من استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة ما وفر الآف فرص العمل للاردنيين.

وأوضح الرواجبة أن تقدم الأردن في هذا القطاع أسهم بشكل كبير في تمكين الحكومة من اتخاذ إجراءات حيوية تمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجدة وفي الوقت ذاته تحافظ على ديمومة واستمرار عمل الاقتصاد ومواصلة قطاع التعليم الذي يعمل الان عن بعد بواسطة التكنولوجيا.

واكد الرواجبة ان تعظيم يوم الاستقلال يكون بمواصلة البناء واحترام هيبة الدولة وسيادة القانون والمحافظة على المكتسبات وتهيئة مناخ الاعمال ليكون اكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات وبخاصة تلك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وبين ان جلالة الملك ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية ما جعل الاردن انموذجا في المنطقة، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي والرقمي.

وأشار المهندس الرواجبة الى قيام غرفة تجارة الاردن بإطلاق وحدة خاصة تحتضن الافكار الريادية والإبداعية ومشاريع ريادة الاعمال بالمملكة بهدف تسويق الافكار والمشاريع الريادة خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات