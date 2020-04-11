“الرواجبة”: الخطاب الملكي يعزز التفاؤل بقرب انفراج الأزمة واستئناف العمل

عمان- الغد- قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنهدس هيثم الرواجبة إن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني للشعب الاردني امس يبث الأمل ويعزز التفاؤل بقرب انفراج الازمة وتجاوز تحديات وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبين الرواجبة في بيان صحافي أن التوجهات الملكية المستمرة للحكومة اسهمت بشكل كبير في ادارة الازمة بدقة عالية ما اثبت قدرة الدولة وقوتها على تجاوز التحديات.

واكد الرواجبة اهمية البناء على النجاحات لمواصلة مسيرة البناء من خلال البدء بالتدرج في اعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية والخدمية ضمن شروط ومعايير محددة من اجل اعادة تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

واشار الى ضرورة ايلاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحال بيع وصيانة الاجهزة الخلوية الاولوية القصوى من خلال السماح لها بفتح ابوابها من جديد أسوة بالقطاعات المستثاة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

وثمن الرواجبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والصحية والاجهزة بمختلف مواقعها لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين.