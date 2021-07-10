تجارة الأردن: الشركات الأردنية تمتلك قدرات كبيرة على دعم التحول الرقمي

عمان-الغد- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، قدرة شركات القطاع على دعم التحولات الرسمية بخصوص الوصول للحكومة الالكترونية والتحول الرقمي، وتسريع انجازها بوقت قياسي.

وقال المهندس الرواجبة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان شركات القطاع تملك قدرات وخبرات كبيرة واسعة بمجال البرمجة التي يمكن الاستفادة منها بخصوص الخدمات التي ترغب الحكومة توفيرها للمواطنين بمجال قطاع الخدمات وانجاز معاملاتهم بأسرع وقت.

واكد ان الاردن يمتلك بنية تحتية مؤهلة للمساعدة في انجاز ملف الحكومة الالكترونية، وقدرات عالية وخبرات كبيرة، استفادت منها الكثير من دول المنطقة بهذا الخصوص، مشيدا بالجهود الرسمية التي تبذل حاليا لتسريع الوصول التحول الرقمي، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية.

ولفت المهندس الرواجبة الى الشركات الاردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعتها الاقتصادية والخدمية.

واوضح ان الشركات الاردنية تصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات الى العديد من الدول العربية والاجنبية بالاضافة الى الكفاءات والخبرات المتخصصة، لافتا الى وجود شركات اجنبية وعالمية فتحت مكاتب لها بالمملكة للاستفادة من الخبرات والكفاءات الاردنية، لتصدير اعمالها لمختلف الاسواق.

واشار الى ان القطاع الذي يعتبر جزء اساسي وركيزة للامن الوطني للمملكة الى جانب اهميته كرافد هام وداعم للاقتصاد الوطني، اثبت قدرات عالية خلال ازمة فيروس كورونا المستجد سواء لجهة دعم مكافحة الوباء او تسهيل اعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

ولفت الى الدور الذي لعبته شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موضوع التعليم والعمل عن بعد وتوصيل المواد الغذائية والاساسية للمواطنين وانشاء منصات الكترونية لتصاريح العمل والدفع الاكتروني والمعاملات الحكومية.

واشار المهندس الرواجبة الى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الاولى للقطاع لمساعدة شركات القطاع على النمو وتجاوز الصعوبات وفتح آفاق جديدة من العمل امامها محليا وخارجيا.

وبجسب المهندس الرواجبة يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة اكثر من 1000 شركة لديها ما يقارب 45 الف عامل.

الى ذلك، رحب المهندس الرواجبة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.