الرواجبة : انضمام الاردن لشبكة الخدمات العامة الرقمية تعزز فرص تشبيك الريادة عالميا

عمان-اكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة اهمية انضمام المملكة الى شبكة الخدمات العامة الرقمية لدعم قطاع الريادة في المملكة وتعزيز فرص التشبيك وإقامة شراكات عالمية لتنفيذها.

وقال الرواجبة في بيان صحافي ان الانضمام لهذه الشبكة من شأنها ان تعزيز دور الشباب الذين لديهم مشاريع وافكار ريادية وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية من جهة أخرى.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد شهد وملك مملكة النرويج هارالد الخامس خلال منتدى الأعمال الأردني النرويجي، الإعلان عن انضمام الأردن إلى شبكة الخدمات العامة الرقمية التي تم تأسيسها من قبل النرويج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي ستسهم بدعم قطاع ريادة الأعمال في الأردن، وتسهيل حصول الشركات على التمويل والتشبيك مع الخبراء من مختلف دول العالم.

واشار المهندس الرواجبة الى قيام غرفة تجارة الاردن بإطلاق وحدة خاصة تحتضن الافكار الريادية والابداعية ومشاريع ريادة الاعمال بالمملكة بهدف تسويق الافكار والمشاريع الريادة خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

وبين ان الغرفة من خلال هذه الوحدة ستعمل على ترويج المشاريع والأفكار الابداعية خارجيا من خلال علاقتها التجارية المميزة والواسعة مع رجال الاعمال من الدول العربية والأجنبية وعضويتها في اتحادات الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.

ودعا أصحاب الافكار الريادية للاستفادة من خدمات الوحدة وإطلاق مشاريعهم من خلال الغرفة التي تعد المظلة الاولى للقطاع التجاري والتي ستقدم لهم الدعم الفني واللوجستي استجابة للتوجهات الملكية السامية لتمكين الشباب ومساعدتهم في تحويل افكارهم الريادية إلى مشاريع حقيقية وناجحة.

واكد المهندس الرواجبة ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي خصوصا ان والعديد من الشركات الناشئة في هذا القطاع حققت نجاحات مهمة محليا وعالميا.