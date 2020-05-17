الرواجبة: شركات تكنولوجيا المعلومات تواجه صعوبات كبيرة

عمان- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن شركات تكنولوجيا المعلومات تواجه صعوبات كبيرة في تسيير أعمالها جراء توقف النشاطات التجارية وإغلاق أسواق التصدير بفعل جائحة كورونا.

ودعا الرواجبة، في بيان صحافي اليوم الأحد، إلى ضرورة عقد اجتماع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة تحديات القطاع وايجاد الحلول المناسبة التي تمكن الشركات العاملة بهذا القطاع من الصمود واستمرار العمل.

وبين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ممكّن للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأثبت قدرته وجاهزيته الكاملة للعمل عن بعد، مطالبا بتمديد ساعات العمل المسموح فيها لمؤسسات القطاع الخاص لتعجيل دوران عجلة النشاط التجاري بوتيرة عالية لتعويض أيام التعطل والتوقف عن الانتاج.

وأوضح المهندس الرواجبة أن أبرز التحديات التي تواجه شركات القطاع تتمثل بتوقف التدفقات المالية لتوقف النشاطات التجارية سواء داخل المملكة أو في الدول، وبخاصة العربية منها التي تعتمد على الشركات الأردنية لتوفير حلول التكنولوجيا لأعمالها.

وبين أن الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي القوى العاملة لديها بسبب إغلاق وتوقف الشركات التي تخدمها بخاصة بالدول الخليجية.

وأشار إلى مقترحات يمكن أن تسهم في تخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات ومساعدتها في استمرار أعمالها وتجاوز الأزمة والمحافظة على العاملين والموظفين لديها، وفي مقدمتها حصر العطاءات والمشاريع بالشركات الأردنية وفتح أسواق جديدة لمنتجات تكنولوجيا المعلومات .

ولفت المهندس الرواجبة إلى أن غرفة تجارة الأردن، باعتبارها مظلة القطاع التجاري والخدمي، تتواصل مع مختلف الجهات الرسمية لإيجاد الحلول التي تدعم استدامة عمل الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعموم المملكة.

وشدد على ضرورة تفهم ظروف القطاع وما يمر والتسهيل على الشركات العاملة فيه والتي يتجاوز عددها أكثر من 1000 شركة، خصوصا فيما يتعلق بالالتزامات المالية المترتبة عليها، سواء كانت رسوم تراخيص أو ضرائب من خلال تقسيطها أو تأجيلها لفترة مقبلة.

وبين أن الأردن أصبح اليوم أنموذجا عالميا في كيفية التصدي لوباء فيروس كورونا، ما سيقدم للمملكة فرصة لاستقطاب استثمارات نوعية جديدة، مشددا على ضرورة استغلال النجاحات لتحويل التحديات التي تواجه عموم القطاعات الاقتصادية إلى فرص حقيقية تمكن الاقتصاد الوطني من استعادة عافيته.

وقال المهندس الرواجبة “رغم التحديات التي تواجه الشركات إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات سيحافظ على سلسلة الإنجازات التي حققها على مدى سنوات ماضية وجعل من المملكة مركزا رئيسا للتكنولوجيا بالمنطقة واستقطاب الشركات العالمية لفتح مكاتب اقليمية لها بالسوق المحلية وتوفير مئات فرص العمل للشباب”.

–(بترا)