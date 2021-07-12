الرواجبة: فرص واعدة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسوق العراقية

عمان-الغد- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة إن شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية تملك خبرات كبيرة تؤهلها للعمل بجدارة في السوق العراقية، التي وصفها بالواعدة والغنية بالفرص.

وقال المهندس الرواجبة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش مشاركته مع الوفد الاقتصادي الذي يزور العاصمة بغداد حاليا، أن السوق العراقية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية وبخاصة مع توجهات الحكومة العراقية للتحول الرقمي.

واضاف ان شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية موجودة منذ سنوات بالسوق العراقية من خلال شراكات تجارية مع نظيرتها العراقية، مشيرا لوجود اهتمام عراقي للتعاون مع المملكة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم كل التسهيلات لدعم وجودها هناك.

ودعا خلال اللقاءات التي عقدها الوفد الاردني، اصحاب الاعمال العراقيين للاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة سواء كانت اعفاءات ضريبية وبنية تحتية متطورة وايدي عاملة ماهرة ومؤهلة.

واوضح المهندس الرواجبة ان اللقاءات مع الجانب العراقي أظهرت وجود فرص كبيرة للشركات الأردنية في السوق العراقية خصوصا بقطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى ان العراق يحتاج بمجالات البرمجيات والأمن السيبراني والتطبيقات.

ولفت الى ان زيارة الوفد الاقتصادي الاردني الى العراق والذي ترأسه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ، مهمه كتيرا وتشكل فرصة قوية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل توجه الحكومة العراقية لموضوع التحول الرقمي، ووجود اهتمام من الجانب العراقي بالشركات الاردنيه.

واشار المهندس الرواجبة الى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، وتصدر اليوم الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الكفاءات والخبرات المتخصصة.