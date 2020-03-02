الرواجبة: لا تفرضوا غرامات تأخير على شركات تكنولوجيا المعلومات

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيثم الرواجبة إلى عدم فرض غرامات تأخير على شركات تكنولوجيا المعلومات الملتزمة بتوريد أجهزة إلى مؤسسات حكومية وقطاع خاص.

وقال الرواجبة، في بيان صحافي، إن شركات تكنولوجيا المعلومات تأثرت بتبعات فايروس كورونا وتأخر عمليات الاستيراد والشحن من الصين.

وأضاف ان السوق المحلية تعتمد على ٧٠٪ من مستورداتها لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها من الصين.

ولفت الى وجود عطاءات ومناقصات تم احالتها والاتفاق عليها مع مؤسسات حكومية واخرى من القطاع الخاص لتوريد أجهزة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار لكن ظهور فايروس كورونا في الصين اثر على عمليات الاستيراد التي توقفت بالمطلق.

واشار المهندس الرواجبة إلى ضرورة مراعاة ظروف الشركات الأردنية الموردة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالاعفاء من الغرامات التي قد تترتب على الشركات في حال تأخير عمليات التوريد.

وطالب المهندس الرواجبة بضرورة عدم فرض أي غرامات على التأخير خوفا من الاضرار بالشركات الأردنية الموردة ومنحها مهلة زمنية بتوريد البضائع المتفق عليها.

ولفت الى ان الشركات المحلية بدأت تواجه مشكلة في قضية التزود بالبضائع من السوق الصينية في ظل غياب اية عمليات للشحن من هناك جراء تبعات فيروس “كورونا” والتخوفات من انتقاله، موضحا ان غالبية المستوردات التي دخلت المملكة وصلت قبل اكتشاف الفيروس.

واكد المهندس الرواجبة، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون الاكثر تضررا من فيروس”كورونا”، ما يتطلب وجود خطط بديلة للشركات المحلية لتلبية حاجات المملكة من هذه المنتوجات واستمرار الاعمال.