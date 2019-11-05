الرواجبة يبحث التعاون مع السعودية بمجال تكنولوجيا المعلومات

عمان- بحث ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة مع اصحاب اعمال سعوديين سبل تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واكد إن الاردن يمتلك مقومات بشرية مؤهلة ومدربة لديها افكار ومشاريع ريادية ناجحة يمكن الاستفادة منها في اقامة مشاريع مشتركة مع الشقيقة السعودية مؤكدا ان الاردن يسعى من خلال التسهيلات والحوافز التي يقدمها بان يصبح مركزا إقليميا للاقتصاد الرقمي.

ودعا الرواجبة اصحاب الاعمال السعوديين خلال لقاءات اجراها معهم على هامش ملتقى الاعمال الاردني –السعودي الذي افتتح امس بعمان، الى الاستثمار بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن والاستفادة من المزايا والحوافز المتوفرة سواء كانت اعفاءات ضريبية وبنية تحتية متطورة

. وبين الرواجبة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، ان غرفة تجارة الاردن وبحكم انها المظلة الاولى للقطاع ستعقد اجتماع مع سفارة المملكة العربية السعودية نهاية الشهر الحالي لبحث امكانية التعاون بين الشركات الاردنية ونظيرتها السعودية بمجالات الاقتصاد الرقمي.

ولفت الى ان الشركات الاردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها سمعة عالمية وقدرات كبيرة لتحويل التحديات التي تواجهها الى فرص عمل وجذب المزيد من الاستثمارات بالاعتماد على المزايا التي توفرها البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة بالمملكة.

واشار المهندس الرواجبة أن القطاع الخاص ينظر الى السعودية كشريك مهم في مختلف المجالات للوصول الى التكامل الاقتصادي بين البلدين الذي يصب في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة.