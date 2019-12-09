الرواجبة يثمن أهمية إقامة مختبرات متخصصة بالبرمجة لتنمية مهارات الشباب

عمان- الغد- ثمن ممثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة تجارة الاردن هيثم الرواجبة اهمية التوجيهات الملكية لاقامة مختبرات متخصصة بالبرمجة في شمال ووسط وجنوب المملكة بهدف تنمية وتطوير مهارات الشباب.

وقال الرواجبة في بيان صحافي ان التوجيهات بخصوص انشاء هذه المختبرات تعكس مدى حرص واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم وتنمية مهارات الشباب والاهتمام بقطاع تكنلوجيا المعلومات الذي يعد من القطاعات الهامة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وزيادة صادرات قطاع الخدمات.

واشار المهندس الرواجبة الى ان الاهتمام بقطاع البرمجة سيفتح آفاق المستقبل أمام الشباب من خلال تدريبهم على وتقنياتاتها ومواكبة التطور المتسارع بعلوم الحاسوب وبرمجياته وإتاحة المجال أمامهم للحصول على فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم بما يخدم الاحتياجات المستقبلية للمملكة.

وبين ان الاردن يراهن كثيرا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي وجعل المملكة مركزا رئيسا للتكنولوجيا بالمنطقة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مكاتب اقليمية لها.

واكد الرواجبة ان الأردن قطع شوطا طويلا في مجال البنية التحتية والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهناك تصميم وارادة قوية على دعم تقدمه ونموه لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز محركات نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد الرواجية ان غرفة تجارة الأردن بحكم انها المظلة الأولى للقطاع على استعداد للتعاون وتقديم الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال.