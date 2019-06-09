الرواجبة يدعو لإشراك تجارة الأردن عند وضع تشريعات الريادة

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة الحكومة الى اشراك غرفة تجارة الاردن عند وضع اي اطار تشريعي يتعلق بقطاع الريادة والإبداع.

وقال في بيان صحافي اليوم الاحد إن الغرفة بحكم انها المظلة الاولى للقطاع لديها خبرات واسعة في مجال الريادة والابداع والتي من شانها ان تثري اي اطار تشريعي في هذا المجال وذلك تنفيذا لتوجيهات الملكية في تعزيز مفهوم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وأكد المهندس الرواجبة أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثير في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للأردنيين في ظل وجود اهتمام ملكي كبيرة في هذا القطاع.

وأشار الى وجود تحديات تواجه قطاع الريادة بالمملكة اهمها غياب النوافذ التمويلية التي تدعم المشاريع والأفكار الناجحة اضافة الى التوجيه والرشاد والضرائب وصعوبة الوصول للأسواق العالمية خصوصا للشركات الناشئة.

واوضح الرواجبة ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد المفتاح لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصاد الوطني خصوصا ان والعديد من الشركات الناشئة في هذا القطاع سطرت نجاحات هامة محليا وعالميا.

واشار المهندس الرواجبة الى ان المنتدى الاقتصاد العالمي اختار 27 شركة اردنية ضمن افضل 100 شركة ناشئة بالمنطقة الأمر الذي يؤكد اهمية هذا القطاع ودوره الكبير في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.