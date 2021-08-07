الرواجبة يدعو لتخفيض ضريبة المبيعات على الأجهزة الداعمة للتحول الرقمي

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة لتخفيض ضريبة المبيعات الى 8 بالمئة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي.

واكد المهندس الرواجبة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان اي تخفيض لضريبة المبيعات على المعدات والاجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي سيسهم في تسريع التحول اليها وتخفيض اسعار مستلزماتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين وتنشيط أعمال قطاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار الى ان عملية التحول الرقمي سواء في مجالات التعليم بمختلف مراحلة والنشاطات الاقتصادية والحياتية، بات ضرورة ملحة وواقع حتمي يجب التعامل معه وبخاصة في ظل التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.

ولفت المهندس الرواجبة الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة اساسية للأمن الوطني، الى جانب أهميته كرافد مهم وداعم لمختلف النشاطات الاقتصادية، مؤكدا ان ذلك ظهر بوضوح خلال جائحة فيروس كورونا.

واشار الى ان القطاع لعب دورا مهما خلال الجائحة لجهة دعم جهود مكافحة الوباء وادامة اعمال الكثير من القطاعات وبمقدمتها الصحية والتعليمية وبعض الاقتصادية الى جانب تسهيل وتيسير حياة المواطنين.

ويبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة اكثر من 3 آلاف شركة لديها ما يزيد على 45 الف عامل.