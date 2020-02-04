الرواجبة يدعو للبحث عن بدائل لمستوردات تكنولوجيا المعلومات من الصين

عمان- الغد- دعا ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة الشركات الاردنية للبحث عن اسواق بديلة للصين لتلبية حاجات السوق المحلية من منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واكد المهندس الرواجبة في تصريح صحفي اليوم، ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد يكون الاكثر تضررا من فيروس”كورونا”، ما يتطلب وجود خطط بديلة للشركات المحلية لتلبية حاجات المملكة من هذه المنتوجات واستمرار الاعمال.

واشار الى ان السوق الصينية تستحوذ على الحصة الاكبر التي يعتمد عليها التجار والمستوردين لتزويد الاردن باحتياجاته من البضائع التي يحتاجها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى ان الشركات المحلية بدأت تواجه مشكلة في قضية التزود بالبضائع من السوق الصينية في ظل غياب اية عمليات للشحن من هناك جراء تبعات فيروس “كورونا” والتخوفات من انتقاله، موضحا ان غالبية المستوردات التي دخلت المملكة وصلت قبل اكتشاف الفيروس.

واكد ان غرفة تجارة الاردن بصفتها المظلة الاولى للقطاع التجاري على اتم الاستعداد للاجتماع والتشاور مع ممثلو شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لايجاد حلول وبدائل عن السوق الصينية مالم تجحل مشكلة الفيروس.

وعبر المهندس الرواجبة عن مخاوفه من حدوث نقص بالبضائع وقطع الغيار لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاشهر المقبلة اذا استمر توقف عمليات التجارة مع الصين، ما سيؤدي الى تعطل الاعمال وارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.

وبين ان قضية انحسار عمليات الاستيراد من الصين جراء فيروس “كورونا”، يتطلب التفكير الجدي باقامة شراكات استثمارية بالمملكة مع شركات متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من دول شرق اسيا والهند وتركيا لوجود الخبرة والمعرفة ولقدرة تلك الدول على منافسة لتصنيع بعض الاجهزة الالكترونية للسوق المحلي ولتصديرها للخارج مثلما هو حاصل لجهة الخدمات والبرمجة التي حقق الاردن فيها نجاحات كبيرة